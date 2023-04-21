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Казахстан и Россия обсудили будущее проекта «Байтерек»

Автор:  
Сара Кабикызы
21 Апреля 2023, 19:08
Казахстан и Россия обсудили будущее проекта «Байтерек» Фото: МЦРИАП РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Делегация Роскосмоса посетила с рабочим визитом столицу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во время встречи министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдата Мусина с генеральным директором госкорпорации «Роскосмос» Юрием Борисовым были обсуждены основные вопросы сотрудничества в космической сфере, сообщает пресс-служба МЦРИАП РК.

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Речь шла о дальнейшей реализации проекта по созданию на космодроме Байконур космического ракетного комплекса «Байтерек». Стороны отметили стратегическую важность проекта и договорились о продолжении работ по его реализации, говорится в сообщении.

«Мы намерены довести до конца реализацию проекта «Байтерек», он обеспечит будущее для космодрома Байконур. У казахстанской стороны тоже есть желание двигаться дальше», - цитирует Юрия Борисова пресс-служба Роскосмоса.

В ходе встречи стороны обсудили синхронизацию работ по созданию ракеты-носителя «Союз-5» и стартового комплекса на космодроме Байконур в рамках совместного проекта «Байтерек».

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Как известно, реализация совместного с Россией проекта «Байтерек» предполагает обязанности сторон: казахстанская сторона отвечает за модернизацию наземного старта, а российская сторона – за создание экологически безопасной ракеты-носителя семейства «Союз-5».

В недавнем интервью МИА «Казинформ» председатель Аэрокосмического комитета Баубек Оралмагамбетов отметил, что, в процессе реализации проекта «Байтерек» казахстанские технические специалисты повышают компетенции при работе с конструкторской документацией, в работе по эксплуатации и содержанию в работоспособном состоянии космического ракетного комплекса «Зенит», который полностью обслуживается нашими специалистами.


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