Казахстан и Россия имеют колоссальный потенциал для развития возобновляемой энергетики - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Между Казахстаном и Россией активно ведется сотрудничество в области зеленой экономики. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Между Казахстаном и Россией активно ведется сотрудничество в области зеленой экономики. Наши страны имеют колоссальный потенциал для развития возобновляемой и альтернативной энергетики. К 2030 году Казахстан намерен увеличить долю возобновляемых источников энергии в энергобалансе страны с текущих 3% до 15%. Для этого мы оказываем всестороннюю поддержку инвесторам. В частности, государство гарантирует закуп по аукционному тарифу на срок до 15 лет», - сказал Президент Казахстана в ходе форума межрегионального сотрудничества РК и РФ.

По словам Главы государства, в этой сфере в Казахстане успешно работает российская компания. Общий объем проектов по производству солнечной генерации этой российской компании уже достиг 240 мегаватт.

«Казахстан также обладает высоким потенциалом ветровой энергии - около триллиона киловатт-часов в год. Наша страна входит в число 8 стран с высоким экспортным потенциалом зеленого водорода. Очевидно, что реализация проектов в сфере альтернативной энергетики требует формирование производственной и научной инфраструктуры, наличие высококвалифицированных кадров. Поэтому мы создаем центр компетенции по высокотехнологичным инновациям в энергетической сфере», - отметил Касым-Жомарт Токаев.