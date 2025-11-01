Казахстан и Персидский залив: топ-5 ключевых направлений сотрудничества

Казахстан и страны залива: точки соприкосновения

Страны Персидского залива сегодня контролируют до 60% мировых запасов нефти и около 40% газа, активно инвестируя нефтяные доходы в экономическое развитие. Регион стремительно усиливает свое присутствие на мировой арене, формируя новую повестку глобальной политики и бизнеса. Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, созданный в начале 1980-х, стал самостоятельным игроком в международных отношениях.

С 2022 года уровень взаимодействия между Центральной Азией и странами Персидского залива вышел на новый уровень. После встречи министров иностранных дел в Эр-Рияде и саммита лидеров в Джидде состоялся первый форум экспертов двух регионов. Главные темы диалога – энергетика, транспорт, продовольственная безопасность и водные ресурсы.

Казахстан продвигает Международный финансовый центр «Астана» как площадку для инвестиций из залива. В 2023 году именно здесь прошел первый саммит «Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива». По итогам стороны договорились о создании совместных фондов и логистических маршрутов через Каспий.

В последние годы контакты вышли на новый уровень. С Объединенными Арабскими Эмиратами установлено стратегическое партнерство с 2021 года, с Катаром с 2024-го. Тесные отношения выстраиваются с Саудовской Аравией, идет развитие отношений и с другими государствами региона.

Если говорить об инвестициях ОАЭ вложили в экономику Казахстана свыше 3 млрд долларов, а взаимная торговля с этой страной должна вырасти до 1 млрд долларов в год. Эмираты участвуют в развитии портов Актау и Курык, способствующих выходу Казахстана к Персидскому заливу. Инвесторы из этой страны строят крупнейший в стране проект в сфере возобновляемой энергетики – ветропарк мощностью 1 гигаватт в Жамбылской области.

Фото: DALL-E

Страны Персидского залива рассматриваются как важный источник потенциальных инвестиций. В ходе взаимных визитов подписываются солидные портфели совестных проектов на миллиарды долларов. Работа фокусируется на пяти стратегических направлениях: энергетика, логистика, сельское хозяйство, исламские финансы и цифровизация.

Активное участие Казахстана в жизни региона не ограничивается экономикой. Астана все чаще присутствует на ключевых политических и экологических площадках. Например, в январе этого года Касым-Жомарт Токаев выступил на саммите «Неделя устойчивого развития Абу-Даби» – одной из крупнейших диалоговых площадок арабского мира, где обсуждаются вопросы климата, энергетики и технологий будущего.

Политолог Эмин Джаббаров отмечает, что интерес между Казахстаном и странами Персидского залива имеет давние корни. Сегодня он осуществляется в разных форматах, в том числе под влиянием геополитики, переформатирования торговых маршрутов. По словам эксперта одним из важнейших партнеров в регионе выступает Саудовская Аравия.

Фото: скрин с канала Jibek Joly

– Это важный игрок в исламском мире. С Саудовской Аравией у нас всегда были хорошие дипломатические отношения. Но сегодня эти отношения более прагматичны. Они строятся не как между лидером исламского мира и Казахстаном, а как между равноправными государствами, ориентированными на развитие, – сообщил Джаббаров.

По мнению эксперта, Казахстану выгодно сотрудничать с арабским миром, поскольку этот регион нейтрален и устойчив в геополитическом плане и тесно связан с глобальным бизнесом. Он подчеркнул, что религиозный фактор постепенно уступает место национальным приоритетам.

– Если раньше житель Саудовской Аравии или Катара сказал бы: «Я прежде всего мусульманин», то сегодня он говорит: «Я гражданин своей страны». Это помогло Казахстану перейти на новый уровень взаимодействия с арабским миром, открылись рынки и новые возможности, – подытожил Джаббаров.

Экономика, доверие и «зеленая» дипломатия

Отношения Казахстана и Саудовской Аравии идут на подъем и становятся стратегически важными для обеих сторон. Двустороннее сотрудничество охватывает инвестиции, энергетику, сельское хозяйство и экологическую повестку.

По данным базы ООН Comtrade, только за последний год Казахстан экспортировал в Саудовскую Аравию товаров на сумму более 10 млн долларов. Основные позиции – цветные металлы, мясо и машинное оборудование. Из Королевства завезено товаров почти на 3 млн долларов, главным образом это фармацевтическая продукция, фрукты и орехи.

Фото: скрин с канала Jibek Joly

Объем инвестиций Саудовской Аравии в экономику Казахстана превысил 110 млн долларов. Один из крупнейших проектов – строительство ветроэлектростанции мощностью 1 гигаватт в Жетысуской области. Инвестор – саудовская компания ACWA Power, специализирующаяся на возобновляемой энергетике. Стоимость проекта – свыше 1,5 млрд долларов.

Сотрудничество двух стран также усилилось в контексте совместного продвижения экологической повестки на мировом уровне, когда власти Саудовской Аравии поддержали проведение One Water Summit в Эр-Рияде. Напомним, одним из инициаторов этой глобальной встречи был Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Востоковед-арабист Самал Тулеубаева отмечает, что сближение Казахстана и Саудовской Аравии – результат масштабных реформ, проводимых в Королевстве.

– Я думаю, тому есть несколько причин. И одна из главных связана с тем, что в Саудовской Аравии сегодня проходит крупномасштабная модернизация, череда реформ в самых различных сферах – экономической, политической, социальной, культурной. Меняется имиджевая политика страны. Как известно, касательно Саудовской Аравии у всех у нас очень много стереотипов, что это закрытая консервативная страна, где господствуют только законы шариата. Но с начала 20-х годов этого столетия, с приходом к власти, в том числе, наследного принца Мухаммеда бен Салмана, страна взяла курс на либерализацию. Это касается и экономики, Саудовская Аравия – один из крупнейших инвесторов мирового уровня и, в том числе, в нашу страну, – отметила Тулеубаева.

Фото: скрин с канала Jibek Joly

По словам эксперта, королевство активно диверсифицирует экономику, уходя от нефтяной зависимости. Саудовская Аравия сегодня является одним из крупнейших сельскохозяйственных лидеров в регионе стран залива. Около 50% сельскохозяйственной продукции производится здесь. Несмотря на суровый климат, Королевство активно инвестирует в сельское хозяйство, осознавая важность импорта.

– Для Саудовской Аравии крайне важно сотрудничество с теми странами, которые имеют давние традиции в сельском хозяйстве, и к таковым относится Казахстан. У нас есть угодья, климат и одни из лучших сортов пшеницы в мире. Также важны поставки экологически чистого мяса, в частности баранины. По качеству и пищевым характеристикам наше мясо известно в мире, – сообщила Тулеубаева.

Самал Тулеубаева подчеркнула, что Саудовская Аравия играет особую роль не только как экономический, но и как политический и духовный центр арабского мира. Она играет важную роль в международной и региональной политике, выступает медиатором, и в этом сходятся позиции страны с Казахстаном.

– Действительно, Саудовская Аравия – страна, которая занимает особое место как в арабском, так и в исламском мире. Это родина ислама и арабского языка. Саудовская Аравия активно продвигает межцивилизационный и межрелигиозный диалог и остается одним из главных игроков в регулировании ближневосточного конфликта. Это игрок как регионального так и мирового масштаба, с которым международное сообщество должно считаться, – подчеркнула Тулеубаева.

Особое внимание в сотрудничестве Казахстана и Саудовской Аравии уделяется вопросам устойчивого развития и климатической безопасности.

Фото: Freepik

– Для региона Центральной Азии и региона Ближнего Востока сотрудничество в сфере зеленых технологий и зеленой экономики весьма важно, потому что это те регионы, которые наиболее остро переживают последствия климатического кризиса. В Центральной Азии глобальное потепление ощущается особенно остро, а страны залива всегда сталкивались с нехваткой пресной воды. Поэтому совместная работа в этой сфере актуальна и своевременна, и в этом направлении мы ждем совместных интересных проектов, – резюмировала эксперт.

Новая энергия сотрудничества

Катар – одна из самых богатых стран мира, отношения с которой у Казахстана укрепились благодаря активным дипломатическим усилиям. Визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Доху в 2022 году стал отправной точкой новой эры казахстанско-катарского сотрудничества.

Катарские инвестиции в Казахстан за короткое время выросли с 8,9 млн долларов США в 2023 году до 156,4 млн в 2024-м. В ближайшие годы, согласно договоренностям, Катар планирует вложить около 20 млрд долларов в экономику Казахстана. Рост взаимной торговли связан с увеличением экспорта мяса и продуктов животноводства. Только в 2023 году объем поставок превысил 5,5 млн долларов, а общий товарооборот достиг почти 10 млн. Помимо торговли и инвестиций, страны развивают партнерство в сфере безопасности, трудовой миграции и транспорта, что делает сотрудничество стратегическим и многоплановым.

Фото: скрин с канала Jibek Joly

Посол Казахстана в государстве Катар Арман Исагалиев отмечает, что между странами сложились не только экономические, но и доверительные отношения на высшем уровне.

– Катарцы воспринимают Казахстан как близкую и дружественную страну. Мы являемся одним из основных партнеров Катара в Центральной Азии. Это во многом результат личных и доверительных отношений между главами наших государств. Катару близка наша культура, наши народы разделяют уважение к традициям и гостеприимству. О Казахстане здесь знают благодаря спорту, следят за нашими успехами, а также восхищаются нашей природой, – отметил Исагалиев.

Рост катарских инвестиций, по его словам, связан с внутренними реформами в Казахстане и улучшением условий для бизнеса.

– Действительно, рост впечатляющий. Если в 2023 году объем катарских инвестиций составлял около 9 миллионов долларов, то уже во втором квартале 2025 года – более 1 миллиарда. Это увеличение почти в 125 раз. Такой интерес объясняется прежде всего глубокими преобразованиями, которые инициировал Глава нашего государства. Президент поставил во главу угла стабильность, верховенство закона и создание благоприятного инвестиционного климата. С 2022 года отношения между Казахстаном и Катаром переживают настоящий расцвет. Кульминацией этого этапа стал государственный визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Доху в феврале прошлого года. В целом за последние три года у нас было шесть визитов на уровне глав государств, и три визита на уровне глав правительств, – подчеркнул посол.

Фото: скрин с канала Jibek Joly

Катар активно участвует в реализации крупных инфраструктурных проектов. Один из ключевых – это строительство газоперерабатывающих заводов, которые будут снабжать энергией регионы Казахстана. Параллельно начато строительство второй нитки газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент», что позволит повысить надежность поставок и укрепить экспортный потенциал. Кроме того, планируется возведение Семипалатинской гидроэлектростанции мощностью 300 мегаватт, что станет вкладом в развитие возобновляемой энергетики. Катар также намерен вкладывать средства в развитие IT инфраструктурных и цифровых технологий, что открывает новые возможности для молодых специалистов. Совместная работа идет в сфере финансов, медицины, глубокой переработки зерна.

Одним из направлений сотрудничества стал открывшийся рынок труда.

– Это действительно очень важное направление сотрудничества. Подписано соглашение, направленное прежде всего на защиту прав наших граждан, работающих здесь. Оно гарантирует, что казахстанцы будут трудиться в рамках законодательства Катара. Работники обеспечиваются жильем, медицинским страхованием, отпуском и оплатой перелета раз в год в период отпусков, – пояснил Исагалиев.

Фото: unsplash

Сегодня в Катаре проживает 1800 граждан Казахстана, большинство из них заняты в энергетике, авиации и IT-сфере. Более 50 студентов обучаются по грантам в ведущих университетах Дохи. Наряду с экономикой развивается и туризм: ежегодно Катар посещают около 40 тысяч казахстанцев, а число катарских туристов в Казахстане выросло в полтора раза.

Сближение Казахстана с арабскими странами Персидского залива становится частью новой геополитической архитектуры, связывающей Восточную Азию, Центральную Азию, Ближний Восток и Африку. Эксперты называют это самостоятельной южной осью сотрудничества между быстро развивающимися регионами. Также государства связывает общая зависимость экономик от ископаемого топлива. И здесь эксперты видят возможности совместной энергетической трансформации через создание постуглеводородного альянса, в котором Казахстан может предоставить ресурсы и территорию, а арабские страны капитал и технологии.