Казахстан и ООН расширят сотрудничество в сфере водных ресурсов

Постоянный представитель Республики Казахстан при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Ержан Казыхан провел встречу с Генеральным директором Отделения ООН в Женеве Татьяной Валовой, передает Kazinform со ссылкой на Министерство иностранных дел Казахстана.

Стороны обсудили ключевые направления взаимодействия Казахстана с ООН, актуальные вопросы многосторонней повестки, а также инициативы Казахстана, направленные на укрепление международного сотрудничества.

— Е.Казыхан проинформировал собеседницу о масштабных политических и институциональных преобразованиях в Казахстане, связанных с принятием новой Конституции Республики Казахстан и дальнейшим совершенствованием системы государственного управления. Особое внимание было уделено предстоящим 23 августа выборам в Курултай, которые станут важным этапом практической реализации новой конституционной модели, — отметили в МИД РК.

Также в ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам ядерного разоружения и нераспространения. В контексте последовательной приверженности Казахстана продвижению безъядерного мира Е.Казыхан проинформировал о подготовке к проведению во Дворце Наций мероприятия по случаю 20-летия Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии.

Как подчеркнули в МИД РК, отдельное внимание было уделено инициативе Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по укреплению глобальной архитектуры управления водными ресурсами, включая предложение о создании Международной водной организации под эгидой ООН. Казахстанская сторона подчеркнула важную роль Женевы и расположенных здесь организаций системы ООН в развитии экспертного и дипломатического диалога по вопросам глобальной водной повестки.

— Собеседники также обсудили текущие процессы реформирования системы ООН, включая инициативу «ООН-80». В этом контексте была отмечена важность сохранения и дальнейшего укрепления роли Женевы как одного из ключевых центров многосторонней дипломатии. Отдельно были затронуты вопросы расширения представленности казахстанских специалистов в структурах Организации, — говорится в сообщении Министерства.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества между Казахстаном и Отделением ООН в Женеве и продолжении содержательного диалога по ключевым направлениям международной повестки.

Напомним, Казахстан и Кыргызстан укрепляют сотрудничество в рамках ШОС.