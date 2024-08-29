Казахстан и ООН обсуждают создание добровольного фонда для зон, свободных от ядерного оружия

ООН рассматривает возможность создания добровольного фонда в зонах, свободных от ядерного оружия, включая Ближний Восток. Об этом сообщила заместитель Генерального секретаря ООН по вопросам разоружения Изуми Накамицу в эксклюзивном интервью телеканалу Silk Way, передает корреспондент агентства Kazinform.

Изуми Накамицу отметила, что данный вопрос может быть включен в повестку Договора о запрещении ядерного оружия, следующая конференция по которому пройдет под председательством Казахстана в 2025 году в Нью-Йорке.

Договор о запрещении ядерного оружия является новым договорным механизмом. По словам Накамицу, предстоит проделать еще много работы по увеличению числа государств-участников, усилению сил по универсализации и разработке разного рода механизмов, что является совершенно новым подходом в области ядерного разоружения. Все эти вопросы в ведении Казахстана, добавила замгенсека ООН. При этом она не исключила, что в сегодняшних сложных условиях безопасности могут появиться другие регионы мира, которые могут быть заинтересованы в рассмотрении вопроса о создании подобных свободных зон в будущем.

— Мы подготовили отчет Генерального секретаря ООН по вопросам помощи жертвам ядерных испытаний. Одной из продвигаемых идей было создание добровольного фонда, чтобы жертвы действительно получали помощь. Мы надеемся, что эти обсуждения также продвинутся в контексте Генеральной Ассамблеи, помимо механизмов договора в рамках ДНЯО (договор о нераспространении ядерного оружия). Это еще один фронт, над которым мы работаем, — сообщила заместитель Генерального секретаря ООН.

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Она добавила, что Казахстан активно поддерживает инициативу создания зон, свободных от ядерного оружия, и ООН сотрудничает с ним, а также с другими странами, чтобы усилить взаимодействие между такими зонами по всему миру.

— Наша работа с Казахстаном и несколькими другими странами заключается в том, чтобы обеспечить более тесное сотрудничество между различными зонами, свободными от ядерного оружия, обмениваться информацией и извлеченными уроками. И потенциально также внести вклад в текущий процесс создания новой зоны, например, на Ближнем Востоке, — сказала Накамицу.

Ранее Касым-Жомарт Токаев принял заместителя Генерального секретаря ООН, Высокого представителя по вопросам разоружения Изуми Накамицу.

Напомним, в феврале 2024 года в Вашингтоне Фонд Карнеги и Совет по стратегическим рискам провел дискуссию о лидерстве Казахстана в области снижения ядерных и биологических рисков за последние 30 лет.