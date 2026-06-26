Казахстан и ОАЭ взаимно признали водительские удостоверения

25 июня по приглашению арабской стороны министр внутренних дел Республики Казахстан посетил Объединенные Арабские Эмираты (город Абу-Даби), передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

В рамках визита состоялись переговоры Ержана Саденова с заместителем премьер-министра - министром внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Саифом бен Заидом Аль Нахайяном.

Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в сфере противодействия преступности, включая организованную транснациональную преступность, киберпреступность и незаконный оборот наркотиков, а также вопросы розыска преступников, обмена оперативной информацией, внедрения современных технологий и подготовки кадров.

Фото: Polisia.kz

Ключевым итогом переговоров стало подписание Меморандума о взаимном признании и обмене водительских удостоверений между Министерством внутренних дел Республики Казахстан и Министерством внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов. Подписание документа направлено на упрощение административных процедур и создание дополнительных удобств для граждан двух государств.

Ежегодно Объединенные Арабские Эмираты посещают порядка 400 тысяч граждан Казахстана. Кроме того, около 14 тысяч казахстанцев постоянно проживают на территории ОАЭ. Подписанный меморандум позволит создать для них более комфортные условия при использовании и обмене водительских удостоверений. Меморандум предусматривает взаимное признание национальных водительских удостоверений, а также упрощенный порядок их обмена в случаях, предусмотренных документом. Меморандум вступит в силу после завершения сторонами необходимых внутригосударственных процедур.

Фото: Polisia.kz

В ходе визита казахстанская делегация ознакомилась с деятельностью Национального агентства по кризисным ситуациям ОАЭ. Также министр внутренних дел Ержан Саденов провел встречу с руководством технологического конгломерата EDGE Group, где были представлены передовые разработки в сферах искусственного интеллекта, кибербезопасности, специальной техники и вооружения, а также современные технологические решения для правоохранительной деятельности.

В МВД отметили, что достигнутые договоренности будут способствовать дальнейшему укреплению казахстанско-эмиратского сотрудничества и расширению практического взаимодействия по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес.

Ранее сообщалось, что Казахстан и ОАЭ расширят сотрудничество в сельском хозяйстве и машиностроении.