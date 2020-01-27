Казахстан и ОАЭ намерены реализовать инвестпроекты на 11 млрд долларов

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с представителями бизнеса Объединенных Арабских Эмиратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наше сотрудничество во многих отношениях и направлениях является образцовым. Эмираты - наш ключевой партнер в данном регионе. В период с января по ноябрь 2019 года наша торговля выросла на 10%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составила 500 млн долларов», - сказал Касым-Жомарт Токаев, открывая встречу.

Глава государства подчеркнул, что, тем не менее, нужно двигаться дальше в этом направлении.

«Прямые инвестиции из Эмиратов в Казахстан составили 2,1 млрд долларов, в то время как инвестиции из Казахстана в ОАЭ составили 1 млрд долларов. Около 350 юридических лиц, организаций, представительств из Эмиратов работает успешно в Казахстане. У нас амбициозные планы по реализации совместных инвестиционных проектов на сумму 11 млрд долларов», - добавил Президент Казахстана.

Отметим, что сегодня начался официальный визит Главы нашего государства в Объединенные Арабские Эмираты.

В рамках визита Президента РК Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, а также с рядом представителей бизнеса этой страны.

Кроме того, состоялся круглый стол с участием представителей деловых кругов ОАЭ и Казахстана, а также официальных лиц.

Завтра, 28 января, в городе Дубай Касым-Жомарт Токаев встретится с вице-президентом, Премьер-министром ОАЭ, Правителем Дубая, шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом, а также посетит Дубайский международный финансовый центр (DIFC) и проведет встречи с руководителями компаний Объединенных Арабских Эмиратов.

Во встрече приняло участие более 80-ти бизнесменов от арабской стороны.

Серик Сабеков