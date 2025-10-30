Казахстан и Марокко договорились о передаче осужденных

Целью Соглашения является создание правовой основы для дальнейшего отбывания наказания осужденными лицами в стране их гражданства с целью содействия реабилитации и социальной реинтеграции.

В соответствии с документом Стороны обязуются передавать друг другу осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбытия наказания в государстве гражданской принадлежности.

Соглашением определены условия и основания для передачи осужденных лиц, а также случаи, когда передача не осуществляется.

Передача возможна при соблюдении следующих условий:

— лицо является гражданином Государства исполнения приговора;

— приговор является окончательным и подлежащим исполнению;

— осужденному лицу было назначено лишение свободы или иная мера, связанная с лишением свободы;

— деяние, за которое лицо было осуждено, является преступлением в соответствии с национальным законодательством обеих Сторон;

— имеется письменное согласие на передачу осужденного лица.

В передаче отказывается, если осужденное лицо имеет гражданство государства вынесения приговора или если приговор утратил силу в соответствии с законодательством одной из Сторон.

Документ также регулирует вопросы исполнения приговоров, применения амнистии или помилования, смягчения наказания, а также порядок транзита осужденных через территорию третьего государства.

Центральными органами, ответственными за реализацию Соглашения, определены:

от Республики Казахстан — Генеральная прокуратура;

от Королевства Марокко — Министерство юстиции.

Реализация Соглашения будет осуществляться за счет средств, предусмотренных Генеральной прокуратуре в республиканском бюджете.

Ратификация документа позволит повысить эффективность правового сотрудничества между компетентными органами двух стран, обеспечить соблюдение прав осужденных, а также содействовать их социальной адаптации после возвращения.

Ранее Сенат одобрил соглашение между Казахстаном и Марокко о выдаче преступников.





