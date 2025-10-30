РУ
    10:36, 30 Октябрь 2025 | GMT +5

    Казахстан и Марокко договорились о передаче осужденных

    Депутаты Сената одобрили Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Королевством Марокко о передаче осужденных лиц», передает корреспондент агентства Kazinform.

    осужденные
    Фото: pixabay

    Целью Соглашения является создание правовой основы для дальнейшего отбывания наказания осужденными лицами в стране их гражданства с целью содействия реабилитации и социальной реинтеграции.

    В соответствии с документом Стороны обязуются передавать друг другу осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбытия наказания в государстве гражданской принадлежности.

    Соглашением определены условия и основания для передачи осужденных лиц, а также случаи, когда передача не осуществляется.

    Передача возможна при соблюдении следующих условий:
    — лицо является гражданином Государства исполнения приговора;
    — приговор является окончательным и подлежащим исполнению;
    — осужденному лицу было назначено лишение свободы или иная мера, связанная с лишением свободы;
    — деяние, за которое лицо было осуждено, является преступлением в соответствии с национальным законодательством обеих Сторон;
    — имеется письменное согласие на передачу осужденного лица.

    В передаче отказывается, если осужденное лицо имеет гражданство государства вынесения приговора или если приговор утратил силу в соответствии с законодательством одной из Сторон.

    Документ также регулирует вопросы исполнения приговоров, применения амнистии или помилования, смягчения наказания, а также порядок транзита осужденных через территорию третьего государства.
    Центральными органами, ответственными за реализацию Соглашения, определены:

    • от Республики Казахстан — Генеральная прокуратура;
    • от Королевства Марокко — Министерство юстиции.

    Реализация Соглашения будет осуществляться за счет средств, предусмотренных Генеральной прокуратуре в республиканском бюджете.

    Ратификация документа позволит повысить эффективность правового сотрудничества между компетентными органами двух стран, обеспечить соблюдение прав осужденных, а также содействовать их социальной адаптации после возвращения.

    Ранее Сенат одобрил соглашение между Казахстаном и Марокко о выдаче преступников.


