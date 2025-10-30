Казахстан и Марокко договорились о передаче осужденных
Депутаты Сената одобрили Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Королевством Марокко о передаче осужденных лиц», передает корреспондент агентства Kazinform.
Целью Соглашения является создание правовой основы для дальнейшего отбывания наказания осужденными лицами в стране их гражданства с целью содействия реабилитации и социальной реинтеграции.
В соответствии с документом Стороны обязуются передавать друг другу осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбытия наказания в государстве гражданской принадлежности.
Соглашением определены условия и основания для передачи осужденных лиц, а также случаи, когда передача не осуществляется.
Передача возможна при соблюдении следующих условий:
— лицо является гражданином Государства исполнения приговора;
— приговор является окончательным и подлежащим исполнению;
— осужденному лицу было назначено лишение свободы или иная мера, связанная с лишением свободы;
— деяние, за которое лицо было осуждено, является преступлением в соответствии с национальным законодательством обеих Сторон;
— имеется письменное согласие на передачу осужденного лица.
В передаче отказывается, если осужденное лицо имеет гражданство государства вынесения приговора или если приговор утратил силу в соответствии с законодательством одной из Сторон.
Документ также регулирует вопросы исполнения приговоров, применения амнистии или помилования, смягчения наказания, а также порядок транзита осужденных через территорию третьего государства.
Центральными органами, ответственными за реализацию Соглашения, определены:
- от Республики Казахстан — Генеральная прокуратура;
- от Королевства Марокко — Министерство юстиции.
Реализация Соглашения будет осуществляться за счет средств, предусмотренных Генеральной прокуратуре в республиканском бюджете.
Ратификация документа позволит повысить эффективность правового сотрудничества между компетентными органами двух стран, обеспечить соблюдение прав осужденных, а также содействовать их социальной адаптации после возвращения.
Ранее Сенат одобрил соглашение между Казахстаном и Марокко о выдаче преступников.