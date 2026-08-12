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    Казахстан и Китай расширяют сотрудничество в промышленности, энергетике и строительстве

    Первый заместитель Премьер-министра Нурлыбек Налибаев провел встречу с Послом Китайской Народной Республики в Республике Казахстан Ханом Чуньлином, передает Kazinform со ссылкой на Правительство Казахстана. 

    Казахстан и Китай расширяют сотрудничество в промышленности, энергетике и строительстве
    Фото: Правительство РК

    В ходе встречи были рассмотрены современное состояние казахстанско-китайского сотрудничества в промышленности, строительстве, энергетике, ход реализации совместных инициатив, перспективные направления их дальнейшего укрепления.

    — Нурлыбек Налибаев отметил стратегический характер отношений между Казахстаном и Китаем и отметил большой потенциал в дальнейшем развитии сотрудничества между двумя странами. Акцентировал внимание на важности перехода от простого увеличения объема товарооборота к качественному изменению его структуры, необходимости расширения взаимной торговли продуктами глубокой переработки, машиностроения, химии, фармацевтики, легкой промышленности, — говорится в сообщении Правительства РК. 

    В свою очередь, Хань Чуньлинь высоко оценил темпы развития двусторонних отношений и особо отметил поездки, которые прошли в этом году на высоком уровне. Подтвердил готовность китайской стороны к дальнейшему развитию взаимовыгодного партнерства.

    Казахстан и Китай расширяют сотрудничество в промышленности, энергетике и строительстве
    Фото: Правительство РК

    В завершение встречи стороны договорились поддерживать контакты по актуальным вопросам двустороннего взаимодействия.

    Рванее сообщалось, что в селе Нурлыкент Жамбылской области открыли новый спорткомплекс.

    Правительство РК Инвестиции Китай Промышленность Энергетика Строительство Нурлыбек Налибаев Международные отношения
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
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