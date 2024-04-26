Казахстан и Китай подписали план двухстороннего военного сотрудничества

В Астане военная делегация под руководством министра обороны Китайской Народной Республики адмирала Дун Цзюня посетила Министерство обороны Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минобороны РК.

Генерал-полковник Руслан Жаксылыков поздравил коллегу с назначением на должность министра обороны КНР.

— Символично, что ваш первый визит в этой должности состоялся в Казахстан. Это знак огромного доверия и дружественных отношений между нашими народами. Уверен, что это событие не только укрепит сотрудничество между оборонными ведомствами, но и между нашими странами, — подчеркнул он.

Министр обороны Казахстана заметил, что у ведомств есть возможности для проведения совместных учений, имеется также потенциал в плане обучения кадров, расширения связей в области культуры и спорта.

Фото: Минобороны РК

В ходе встречи руководители оборонных ведомств Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков и Китая адмирал Дун Цзюнь обсудили текущее состояние двусторонних отношений и перспективы их развития.

Выразив признательность собеседнику, адмирал Дун Цзюнь поддержал намерение в углублении и развитии сотрудничества между ведомствами.

— В качестве министров обороны на наших плечах лежит большая миссия в укреплении двусторонних отношений. Мой визит проходит накануне Совещания министров обороны государств — членов ШОС. Усиливать взаимодействие в рамках ШОС — одна из приоритетных задач, — сказал адмирал Дун Цзюнь.

Он также отметил большую работу Казахстана в рамках председательства в Шанхайской организации сотрудничества.

По итогам встречи был подписан План двухстороннего военного сотрудничества между Казахстаном и Китаем на 2024 год.

Глава оборонного ведомства Китая адмирал Дун Цзюнь сделал запись в Книге почетных гостей Министерства обороны РК.

Напомним, 22-25 апреля 2024 года в г. Пекине на базе Секретариата Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) под председательством казахстанской стороны прошла встреча национальных координаторов государств – членов Организации. Об этом сообщается в телеграмм-канале ШОС.