Подготовку к саммиту ШОС обсудили в Пекине

22-25 апреля 2024 года в г. Пекине на базе Секретариата Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) под председательством казахстанской стороны прошла встреча национальных координаторов государств – членов Организации. Об этом сообщается в телеграмм-канале ШОС, передает агентство Kazinform.

— Были предметно рассмотрены вопросы подготовки и содержательного наполнения предстоящих в г. Астане заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств – членов ШОС, а также проекты документов, касающихся многостороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, — говорится в сообщении.

Отдельное внимание уделено повышению уровня практического взаимодействия в рамках ШОС. В этом контексте состоялся обмен мнениями по теме модернизации Организации и ее постоянно действующих органов, а также по укреплению работы с партнерами ШОС по диалогу и международными объединениями.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Астане 4 июля.

Напомним, Президент РК провел встречу с Генеральным секретарем ШОС Чжан Мином. Собеседники обменялись мнениями по вопросам дальнейшего совершенствования работы ШОС.

2024 год можно обозначить годом внешней политики Казахстана — наша страна возглавляет сразу шесть международных организаций. Какие вопросы выносит Казахстан на повестку дня и какой вклад может внести наше государство в мировую политику в рамках своего председательства, читайте в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.