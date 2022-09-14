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Казахстан и Китай: новая парадигма отношений на ближайшие 30 лет

Автор:  
Рабига Нурбай
14 Сентября 2022, 09:00
Казахстан и Китай: новая парадигма отношений на ближайшие 30 лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году казахстанско-китайским дипломатическим отношениям исполнилось 30 лет. За эти годы сотрудничество между двумя странами получило развитие до уровня долгосрочного всестороннего стратегического партнерства. Сегодня Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин откроют новую главу сотрудничества между двумя странами. В каких сферах намерены углублять отношения Казахстан и Китай, в чем важность этого визита для нашей страны и центральноазиатского региона в целом - в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

30 лет дипломатических отношений

Китай - один из крупнейших торговых и стратегических партнеров Казахстана. Поэтому углубление сотрудничества с КНР – крайне важное направление. Этим и занимались страны в последние годы.

За 30 лет отношения между государствами развивались поступательно и стабильно.

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Углубление отношений произошло в последние годы. Первый официальный визит Президента РК Касым-Жомарта Токаева на посту Главы государства состоялся именно в Китайскую Народную Республику.

Визит прошел 11-12 сентября 2019 года. Тогда лидеры РК и КНР подписали совместное заявление о «вечном всестороннем стратегическом партнерстве». Позже в Акорде пояснили, что поскольку Китай является соседним государством, в целом, выстраивание отношений между странами логично. Поэтому установление «вечного» долгосрочного стратегического партнерства с соседом является закономерным.

Наращивание казахстанского экспорта в КНР

Одной из приоритетных задач в развитии отношений является интенсификация торговых связей и увеличение объемов экспорта казахстанских товаров в китайском направлении.

С 1992 по 2021 годы объем торговли между двумя странами вырос с $368 млн до $25,25 млрд, увеличившись почти в 70 раз.

По данным статистики, двусторонний товарооборот за прошлый год вернулся на допандемийный уровень и составил $25 млрд.

Согласно исследованию finprom.kz, в январе этого года товарооборот Казахстана с Китаем подскочил более чем в полтора раза. Поднебесная заняла более 16% от казахстанского внешнеторгового оборота.

Объем экспорта в Китай в январе этого года превысил объем импорта. Экспорт вырос сразу на 77,9% за год до $771,7 млн. Доля Китая от всего объема экспорта из Казахстана составила 12,7%. Импорт увеличился на 31,8% до $648,5 млн. Доля Поднебесной в совокупном объеме импорта составила 23,8%.

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По данным АО «QazTrade», за полгода (с января по июль этого года) товарооборот между Казахстаном и Китаем составил $13,5 млрд, что на 38,3% выше, чем за аналогичный период предыдущего года ($9,7 млрд). Торговый баланс улучшился и достиг +$2,5 млрд (+$0,8 млрд в аналогичном периоде прошлого года). Экспорт из Казахстана в Китай за январь-июль 2022 года вырос на 51,7% и составил $8 млрд.

Рост экспорта в Китай обосновывается увеличением поставок таких товаров, как: нефть сырая, руды и концентраты медные, медь и катоды из меди, уран, руды и концентраты цинковые, углеводороды циклические. Наблюдается снижение экспортных поставок таких товаров, как: цинк необработанный, оксиды и гидроксиды алюминия, руды и концентраты драгоценных металлов, пшеница, природный газ.

Импорт в Казахстан из Китая за январь-июль 2022 года вырос на 22,6% и составил $5,5 млрд. Рост импорта из Китая обосновывается увеличением ввоза таких товаров, как: электрогенераторные установки, изделия из черных металлов, установки для кондиционирования воздуха, части и принадлежности для автомобилей и тракторов, шины, автомобили легковые, оборудование для сортировки и измельчения грунта и другое.

Наблюдается снижение импортных поставок таких товаров, как: вычислительные машины, прочая обувь на подошве и с верхом из резины или пластмассы, чулочно-носочные изделия, автомобили специального назначения.

Эксперты оценивают потенциал наращивания экспорта Казахстана в Китай по 60 основным товарным позициям на сумму более $800 млн.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил одной из ключевых задач Правительства наращивание экспорта обработанной продукции, включая более агрессивную торговую политику в китайском направлении.

Для реализации поставленных задач, Министерство торговли и интеграции РК совместно с QazTrade вот уже третий год подряд выбирают Китай одним из целевых рынков в рамках программы экспортной акселерации. К участию в проекте приглашаются казахстанские производители несырьевых товаров и услуг, которым предоставляется полное сопровождение при выходе на зарубежные рынки, включая поиск надежных контрпартнеров и организацию с ними деловых встреч.

В настоящее время две страны развивают 52 совместных проекта на сумму более чем $21,2 млрд. Речь идет о ветряной электростанции Жанатаса мощностью 100 мегаватт, сборочной линии автомобилей JAC и модернизации Шымкентского НПЗ.

Кроме того, Казахстан и Китай интенсивно обсуждают возможность открытия нового железнодорожного КПП. Все пять автомобильных КПП и два железнодорожных контрольно-пропускных пункта между странами уже возобновили свое функционирование в нормальном режиме.

Для чего лидер Китая приезжает в Казахстан

По данным официального представителя Министерства иностранных дел РК Айбека Смадиярова, уникальность нынешнего визита главы КНР Си Цзиньпина в том, что Казахстан - первая страна, которую он посещает с начала пандемии.

«Для нас, для Казахстана, это большая честь. Мы надеемся, что визит пройдет на очень хорошем и высоком уровне», - сказал Айбек Смадияров на брифинге 12 сентября.

По его данным, лидеры РК и КНР обсудят перспективы укрепления всестороннего казахстанско-китайского стратегического партнерства. По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов.

По словам посла Китая в Казахстане Чжан Сяо, в эпоху дефицита глобального мира, визит главы КНР в Казахстан свидетельствует о намерении углубления отношений и поддержания безопасности и стабильности в регионе.

«Визит Председателя Си Цзиньпина в Казахстан в полной мере отражает то большое значение, которое Китай придает китайско-казахстанским отношениям, а также его искренность и уверенность в дальнейшем углублении китайско-казахстанского вечного всестороннего стратегического партнерства. В ходе визита лидеры двух стран обсудят перспективу развития китайско-казахстанских отношений, совместно разработают план действий и будут способствовать устойчивому и долгосрочному продвижению двусторонних отношений и их перехода на новый уровень. Этот визит заложит новый фундамент китайско-казахстанского политического взаимодоверия», – отметил Чжан Сяо.

Посол добавил, что визит главы КНР создаст новый импульс для совместного строительства в рамках инициативы «Один пояс, один путь» между странами.

Он пояснил, что Китай и Казахстан ускорят взаимное создание культурных центров и генеральных консульств в Сиане и Актобе, а также создадут технические колледжи, центры китайской медицины и мастерские Лубань в Казахстане. Это будет способствовать дальнейшему интенсивному обмену персоналом между двумя странами и создаст более удобную и эффективную платформу для личного и культурного обмена.

Накануне Председатель КНР Си Цзиньпин опубликовал статью о дружбе с Казахстаном и предстоящем визите в Нур-Султан, в которой он сказал, что важно твердо защищать нашу общую безопасность. Китай готов с Казахстаном решительно противодействовать попыткам внешнего вмешательства, сообща поддерживать прочный мир и долгосрочную стабильность в регионе.

Глава КНР подчеркнул, что страны никогда не отходили от принципа взаимной поддержки и помощи, и показывают достойный образец сосуществования и развития добрососедских отношений. В своей статье Председатель КНР упомянул о том, что в ходе визита главы двух государств обсудят: как взаимодействовать в новую эпоху и сформируют парадигму развития двусторонних отношений на следующие 30 лет.


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