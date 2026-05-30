Казахстан и Китай договорились о переходе на безлимитный обмен разрешениями для автоперевозок

В Пекине состоялось заседание казахстанско-китайского совместного комитета по международным автомобильным перевозкам, передает Kazinform со ссылкой на Минтранспорта.

Казахстанскую делегацию возглавил председатель Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля Министерства транспорта Республики Казахстан. В состав делегации также вошли представители Комитета государственных доходов МФ РК и АО «НК «ҚазАвтоЖол».

В ходе заседания стороны обсудили актуальные вопросы развития международных автомобильных перевозок, включая совершенствование разрешительной системы, развитие приграничной инфраструктуры и расширение маршрутной сети пассажирских перевозок.

По итогам встречи достигнута договоренность о переходе до конца текущего года на безлимитный формат обмена иностранными бланками разрешений без установления количественных квот.

Отдельное внимание уделено вопросам увеличения пропускной способности пункта пропуска «Нур Жолы» с казахстанской и китайской сторон.

Кроме того, до конца первого полугодия текущего года планируется внедрение функционала оплаты проезда по платным автомобильным дорогам с использованием платежного сервиса WeChat Pay.

Стороны подчеркнули важность дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества и выразили готовность к продолжению конструктивного взаимодействия в сфере международных автомобильных перевозок.

Ранее сообщалось о том, что Казахстан запустил онлайн-оформление разрешений на автоперевозки с Азербайджаном, Турцией и Кыргызстаном.