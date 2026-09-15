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    Казахстан и Кыргызстан усилят сотрудничество в сфере транспорта

    Посол Казахстана в Кыргызской Республике Абылкаир Скаков провел встречу с Министром транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики Талантбеком Солтобаевым, передает Kazinform со ссылкой на Министерство иностранных дел Казахстана.

    Казахстан и Кыргызстан усилят сотрудничество в сфере транспорта
    Фото: Министерство иностранных дел Казахстана

    В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы казахско-кыргызского взаимодействия в транспортной сфере, включая развитие автомобильного и железнодорожного сообщения, совершенствование приграничной транспортной инфраструктуры и повышение пропускной способности основных транспортных коридоров.

    — Особое внимание было уделено модернизации пунктов пропуска на казахско-кыргызской государственной границе, а также дальнейшему улучшению транспортной связанности между двумя странами. Стороны подчеркнули важность согласованного подхода к развитию инфраструктуры с учётом растущих объемов пассажирских и грузовых перевозок, — отметили в Министерстве. 

    По итогам встречи подтверждена взаимная заинтересованность в развитии транспортно-логистического сотрудничества, реализации совместных инфраструктурных инициатив и поддержании регулярных рабочих контактов между профильными ведомствами Казахстана и Кыргызстана.

    Ранее сообщалось, что Казахстан и Узбекистан дополнительно обменяются 20 тысячами разрешений на автоперевозки.

    Казахстан Сотрудничество Транспорт Кыргызстан МИД РК Граница
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор