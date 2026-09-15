Казахстан и Кыргызстан усилят сотрудничество в сфере транспорта

Посол Казахстана в Кыргызской Республике Абылкаир Скаков провел встречу с Министром транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики Талантбеком Солтобаевым, передает Kazinform со ссылкой на Министерство иностранных дел Казахстана.

В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы казахско-кыргызского взаимодействия в транспортной сфере, включая развитие автомобильного и железнодорожного сообщения, совершенствование приграничной транспортной инфраструктуры и повышение пропускной способности основных транспортных коридоров.

— Особое внимание было уделено модернизации пунктов пропуска на казахско-кыргызской государственной границе, а также дальнейшему улучшению транспортной связанности между двумя странами. Стороны подчеркнули важность согласованного подхода к развитию инфраструктуры с учётом растущих объемов пассажирских и грузовых перевозок, — отметили в Министерстве.

По итогам встречи подтверждена взаимная заинтересованность в развитии транспортно-логистического сотрудничества, реализации совместных инфраструктурных инициатив и поддержании регулярных рабочих контактов между профильными ведомствами Казахстана и Кыргызстана.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Узбекистан дополнительно обменяются 20 тысячами разрешений на автоперевозки.