Казахстан и Узбекистан дополнительно обменяются 20 тысячами разрешений на автоперевозки

В Самарканде состоялось очередное заседание казахстанско-узбекской смешанной комиссии по вопросам международного автомобильного сообщения, передает Kazinform со ссылкой на Министерство транспорта РК.

По итогам заседания достигнуты конкретные договоренности по дальнейшему упрощению международных автомобильных перевозок.

В целях удовлетворения потребностей перевозчиков и обеспечения стабильного грузового сообщения Казахстан и Узбекистан договорились дополнительно обменяться 20 тысячами разрешений на 2026 год.

Кроме того, стороны договорились до конца 2026 года проработать вопрос перехода на безлимитный обмен бланками электронных разрешений. Это позволит в дальнейшем осуществлять международные автомобильные перевозки без ограничений, связанных с ежегодным квотированием разрешений.

Отдельное внимание уделено развитию транзитных перевозок. Стороны договорились проработать вопрос установления бесшовного транзита между Казахстаном и Узбекистаном, что позволит сократить административные процедуры и повысить эффективность транзитных маршрутов.

В ходе заседания рассмотрены вопросы развития и сохранения автодорожной инфраструктуры. Казахстанская и узбекская стороны договорились обмениваться опытом и лучшими практиками в данной сфере.

Также обсуждены вопросы синхронизации развития транспортно-логистической инфраструктуры и формирования единого транспортно-логистического каркаса на евразийском пространстве.

Участники заседания рассмотрели актуальные вопросы развития двусторонних и транзитных грузовых перевозок. Отмечена положительная динамика роста объёмов грузоперевозок и важная роль Казахстана и Узбекистана в обеспечении функционирования международных транспортных коридоров.

По итогам заседания стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества, последовательном устранении барьеров для международных автомобильных перевозок и создании благоприятных условий для роста взаимной торговли и транзитного потенциала двух государств.

Ранее 17 августа на казахстанско-узбекской границе резко выросла нагрузка на пункт пропуска «Бауыржан Конысбаев». На фоне сообщений о многокилометровой очереди из грузовиков в таможне рассказали, сколько автомобилей ежедневно проходит через пост и с чем связан рост потока.