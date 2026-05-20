Казахстан и Кения готовы реализовывать совместные проекты в различных сферах - Президент Казахстана

Казахстан и Кения готовы совместно реализовывать конкретные проекты в различных сферах. Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе брифинга для представителей СМИ после переговоров с Президентом Кении Уильямом Руто, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В ходе переговоров мы обменялись мнениями по международным вопросам. Обсудили ситуацию на Африканском континенте и на Ближнем Востоке. Найроби активно поддерживает миротворческие инициативы, направленные на урегулирование региональных конфликтов. Кроме того, Кения системно работает над укреплением мира и стабильности в Африке. Мы высоко это ценим. Подходы Казахстана и Кении по многим мировым проблемам схожи. Обе страны считают, что международные вопросы должны решаться исключительно мирным, дипломатическим путем. Мы договорились укреплять взаимодействие в рамках ООН и других международных структур, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, переговоры прошли результативно и содержательно.

— Мы готовы укреплять связи между Казахстаном и Кенией, расширять взаимовыгодное партнерство и совместно реализовывать конкретные проекты в различных сферах. Это отвечает интересам обеих стран. Государственный визит президента Руто в нашу страну имеет большое значение. Уверен, что этот шаг придаст новый импульс нашим отношениям, а также откроет путь к развитию сотрудничества между Центральной Азией и Африкой — отметил Глава государства.

Ранее Казахстан и Кения подписали ряд документов.