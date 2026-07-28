Казахстан и Катар укрепляют сотрудничество в сфере инвестиций и торговли

Посол Республики Казахстан в Государстве Катар Бахыт Батыршаев вручил копии верительных грамот Государственному министру иностранных дел Государства Катар Султану Аль-Мурейхи, передает Kazinform со ссылкой на Министерство иностранных дел РК.

Султан Аль-Мурейхи поздравил Посла Казахстана с началом дипломатической миссии и пожелал ему успехов в работе, направленной на дальнейшее укрепление дружественных отношений между двумя государствами.

Как отметили в Министерстве, в ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества между Астаной и Дохой, а также ход реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

Также особое внимание было уделено углублению взаимодействия в политической, торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Чехия расширяют сотрудничество в сфере транспорта и логистики.