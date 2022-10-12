АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан и Катар договорились о стратегическом партнерстве. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани находится с государственным визитом в Казахстане. Для нас это большая честь, знак уважения. Ваша честь истинного лидера Вашего народа очень высока. Ваша мудрость и особые личностные качества в управлении страной нашли широкое признание в мире. Мир знает Вашу страну, как передовое государство в социальном и экономическом плане», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе совместного заявления после переговоров в расширенном составе с Эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Акорде.

«В частности, вы вносите огромный вклад в сохранение мира и обеспечение стабильности. О ваших всесторонних достижениях свидетельствует мировая общественность. Об этом свидетельствует предстоящий чемпионат мира по футболу, который пройдет в этом году. Это важное мероприятие стало мировым брендом. Благодаря вашим масштабным инициативам ваш народ вступил в новую эру», - добавил Президент Казахстана.

Глава государства подчеркнул, что будучи в числе наиболее процветающих государств, Катар будет динамично развиваться и в будущем.

«В этом году мы неоднократно встречались и обсуждали пути продвижения сотрудничества двух стран на новый уровень. Сегодня мы договорились о стратегическом партнерстве. Казахстан заинтересован в укреплении взаимодействия с Катаром в различных сферах», - заключил Касым-Жомарт Токаев.

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