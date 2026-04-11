Казахстан и Канада сыграли вничью по итогам первого дня Кубка Билли Джин Кинга

Несмотря на статус фаворита соперницы и значительную разницу в рейтинге, 19-летняя Жиенбаева сумела навязать борьбу. В первом сете она уступила свою подачу в третьем гейме, однако неоднократно имела шансы на брейк, но не смогла их реализовать. Андрееску взяла партию со счетом 6:4, выиграв 38 розыгрышей против 32 у соперницы.

Во втором сете казахстанская теннисистка смогла перехватить инициативу, дважды взяв подачу соперницы и выйдя вперед — 3:2. Однако удержать преимущество не удалось: матч перешел на тай-брейк, где Жиенбаева повела 4:0, но затем уступила семь розыгрышей подряд — 4:7. Итог встречи — 6:4, 7:6 (7:4) в пользу канадской спортсменки.

Ранее в первом матче игрового дня Юлия Путинцева (74) уверенно победила Кайлу Кросс (198) — 6:3, 6:3.

В субботу противостояние продолжится при равном счете. Согласно регламенту, первым будет сыгран парный матч: Анна Данилина (7) / Жибек Куламбаева (145) — Ариана Арсено (217) / Александра Ваграмов (306). Затем запланированы одиночные встречи Путинцева — Андрееску и Жиенбаева — Кросс. При этом капитаны команд Юрий Щукин и Мари-Ив Пеллетье вправе произвести замены.

Победитель матча Казахстан — Канада получит путевку в финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг, который пройдет 22–27 сентября в Китае. В других отборочных противостояниях встречаются: Италия — Япония, Бельгия — США, Австралия — Великобритания, Словакия — Испания, Швейцария — Чехия и Польша — Украина. После первых матчей Италия ведет 1:0, Австралия уступает 0:2.

