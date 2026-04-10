Путинцева прокомментировала победу над Кросс в матче с Канадой

Первая игра завершилась со счетом 6:3, 7:5 в пользу казахстанки и продолжалась 1 час 36 минут.

– В какой-то момент соперница начала стрелять закрытыми глазами и стала попадать, что вызвало у меня недоумение. Я еe переигрывала по всем моментам. Ей оставалось лишь рисковать, и какое-то время это работало, — заявила Путинцева.

По еe словам, она была уверена, что такой стиль игры соперницы не сохранится на протяжении всего матча.

– На грунте идeт постоянная борьба за каждое очко, и играть так максимально тяжело, поэтому я понимала, что рано или поздно она провалится, — добавила теннисистка, сообщает Sports24.kz.

В следующем матче казахстанка Соня Жиенбаева встретится с Бьянка Андрееску.

Кроме того, теннисистов пришли поддержать олимпийский чемпион Михаил Шайдоров и паралимпийский чемпион Ербол Хамитов.

Напомним, в Астане стартовало противостояние сборных Казахстана и Канады в рамках квалификации Кубка Билли Джин Кинга.