РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:21, 10 Апрель 2026 | GMT +5

    Путинцева прокомментировала победу над Кросс в матче с Канадой

    В Астане казахстанская теннисистка Юлия Путинцева прокомментировала победу в стартовом матче квалификации Кубка Билли Джин Кинга против сборной Канады, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Путинцева прокомментировала победу над Кросс в матче с Канадой
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Первая игра завершилась со счетом 6:3, 7:5 в пользу казахстанки и продолжалась 1 час 36 минут.

    – В какой-то момент соперница начала стрелять закрытыми глазами и стала попадать, что вызвало у меня недоумение. Я еe переигрывала по всем моментам. Ей оставалось лишь рисковать, и какое-то время это работало, — заявила Путинцева.

    По еe словам, она была уверена, что такой стиль игры соперницы не сохранится на протяжении всего матча.

    – На грунте идeт постоянная борьба за каждое очко, и играть так максимально тяжело, поэтому я понимала, что рано или поздно она провалится, — добавила теннисистка, сообщает Sports24.kz. 

    В следующем матче казахстанка Соня Жиенбаева встретится с Бьянка Андрееску.

    Кроме того, теннисистов пришли поддержать олимпийский чемпион Михаил Шайдоров и паралимпийский чемпион Ербол Хамитов.

    Напомним, в Астане стартовало противостояние сборных Казахстана и Канады в рамках квалификации Кубка Билли Джин Кинга.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Теннис
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
    Сейчас читают