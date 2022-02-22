Казахстан и Иран обсуждают пути расширения торговли и способы репатриации капитала

ТЕГЕРАН. КАЗИНФОРМ – В Тегеране прошло 17-е заседание казахстанско-иранской Межправительственной комиссии под сопредседательством заместителя Премьер-Министра РК – министра торговли и интеграции Бахыта Султанова и министра сельского хозяйства ИРИ Сейеда Джавада Садати Неджада, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в области торговли, экономики и инвестиций, сельского хозяйства, транспорта и логистики, банковского дела и др.

Во время заседания казахстанская сторона предложила Ирану создать Казахстанско-иранский деловой совет, который позволит выстроить диалог между бизнесом двух стран, минуя межправительственные процессы. В рамках расширения торгового сотрудничества Казахстан и Иран подтвердили заинтересованность на постоянной основе работать над устранением барьеров, препятствующих торговле, и оказывать поддержку предприятиям-экспортерам.

Бахыт Султанов предложил иранской стороне обменяться перечнями потенциальных экспортных товаров.

«По нашим расчетам, в перспективе казахстанские компании готовы поставить на рынок Ирана 60 обработанных товаров различных отраслей на сумму $162,3 млн. Это продукции металлургической, пищевой, машиностроительной, химической, фармацевтической отраслей, а также строительные товары», - сказал глава МТИ.

На заседании также был обсужден вопрос доступа казахстанской сельскохозяйственной и пищевой продукции на иранский рынок. Речь идет об утверждении разрешений на импорт продукции в Иран, а также оказании поддержки в сертификации в соответствии с иранскими требованиями Халал. Было решено проводить регулярный обмен информацией в области ветеринарных и фитосанитарных мер, а также содействовать упрощению торговых процедур.

Тегеран также обратился к казахстанской стороне с просьбой поддержать экспорт иранских сельскохозяйственных и продовольственных товаров, таких как фрукты, овощи, сушеные орехи и др. на рынок Казахстана.

В ходе МПК Казахстан и Иран подписали меморандумы о взаимопонимании между:

- Комитетом по техническому регулированию и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан и Иранской национальной организацией по стандартизации;

- Национальным центром аккредитации РК и Национальным центром аккредитации ИРИ;

- Казахстанским институтом стандартизации и метрологии («КазСтандарт») и Иранской национальной организацией по стандартизации.

Решено также провести консультативные встречи по инвестиционному сотрудничеству между Казахстаном и Ираном. Иранская сторона заинтересована в казахстанских инвестициях в Свободную экономическую зону «Энзели» для создания центров сельскохозяйственной упаковки, а также использования существующих производственных подразделений в регионе для экспорта в страны Персидского залива. Казахстаном было предложено иранской стороне рассмотреть площадку специальной экономической зоны «Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» для создания производств с ориентиром на экспорт в Китай. Особый акцент был сделан на развитии промышленной кооперации двух стран.

Была достигнута договоренность о создании на территории СЭЗ в южных регионах Казахстана совместных предприятий в легкой промышленности, в том числе по производству ковров и другой продукции. Также иранская IDRO Group выразила готовность создать консорциум с казахстанскими компаниями для реализации инженерно-технических проектов.

Стороны также подтвердили свои намерения сотрудничать в горнодобывающей сфере. Речь идет возможности заключения долгосрочных контрактов на закупку железной руды и бокситов, а также развитии инженерно-технического сотрудничества и инвестировании в разведку и добычу полезных ископаемых.

Был также обсужден потенциал расширения совместных производств в горно-металлургическом секторе. В настоящее время в Иране реализуется проект по строительству первой в Иране угольной электростанции мощность 650 МВт и металлургического производства по выпуску нового комплексного сплава, разработанного казахстанскими учеными, ферросиликоалюминия (сплава «Казахстанский») производительностью 550 тыс. тонн в год.

Реализация этого проекта будет ярким примером успешного трансферта казахстанской интеллектуальной собственности в стране, являющейся крупнейшим производителем стали в мире.

Иранский холдинг IMIDRO инвестирует в Казахстане в разведку и освоение медно-молибденового месторождения Борлы (Карагандинская область). Начато строительство гидрометаллургического завода по производству катодной меди мощностью 5000 тонн в год.

С учетом планов Ирана в развитии металлургической отрасли и наращивании добычи железных руд, Казахстан подтвердил заинтересованность в углублении текущих и развитии новых направлений сотрудничества.

В сфере здравоохранения стороны договорились проработать создание совместного предприятия по производству лекарственных средств и изделий медицинского назначения на условиях, соответствующих GMP (Good Manufacturing Practice) и национальным законодательствам стран.

Большой блок обсуждаемых вопросов был посвящен вопросам развития сотрудничества в области транспорта и логистики.

Было принято решение предпринять совместные усилия двух стран по привлечению дополнительных грузопотоков, установлению выгодных тарифных условий по маршруту Казахстан-Туркменистан-Иран и проработать организацию транзитных контейнерных перевозок по маршруту из Индии и стран Персидского залива в Иран – Казахстан, Центральную Азию и Россию. А также принять меры по активизации движения контейнерных поездов по маршруту Китай/Иран/Турция и обратно через пограничные переходы Инчебурун и Сарахс.

Стороны также обсудили перспективы расширения взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза.

В настоящее время ведутся переговоры по заключению полноформатного соглашения о свободной торговле между странами ЕАЭС и Исламской Республикой Иран. Полноформатное соглашение предусматривает отмену и/или снижение таможенных пошлин на не менее 80% товарной номенклатуры, что будет способствовать росту торговли между нашими странами.

Одним из вопросов повестки дня 17-го заседания казахстанско-иранской Межправкомиссии стала разработка эффективного и безопасного механизма взаиморасчетов между двумя странами.

Стороны договорились рассмотреть возможность создания совместного комитета по банковскому сотрудничеству для определения соответствующих методов и инструментов для облегчения торговли между двумя странами. А также изучить возможности использования местных валют двух стран для расчетов по двусторонним торговым фондам.

Кроме того, Иранский Фонд гарантирования экспорта и Компания по страхованию экспорта «KazakhExport» выразили готовность содействовать торговле между двумя странами.

В рамках активизации торгово-экономического сотрудничества Казахстан предложил иранским авиакомпаниям возобновить регулярные рейсы между Казахстаном и Ираном.

Стороны договорились провести 17-е заседание Совместной комиссии двух стран в 2023 году в г. Нур-Султане.