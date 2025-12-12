Казахстан и Иран должны совместно обеспечивать экологическую безопасность Каспия - Пезешкиан
Казахстан и Иран намерены усиливать взаимодействие в сфере охраны Каспийского моря и поддержания стабильности в регионе. Об этом в эксклюзивном интервью ТРК Президента заявил глава Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан, передает корреспондент агентства Kazinform.
Президент Ирана подчеркнул, что Конвенция о правовом статусе Каспийского моря является ключевым документом, определяющим основы сотрудничества прикаспийских государств и задающим единые правила для обеспечения безопасности и экологического баланса.
— Конвенция о правовом статусе Каспийского моря служит общей основой сотрудничества прикаспийских государств. Мы как два братских государства региона должны взаимодействовать для сохранения Каспия: его экологии, водных ресурсов и устойчивости торгово-экономической деятельности, — отметил Пезешкиан.
По его словам, соблюдение прозрачных и предсказуемых механизмов взаимодействия позволит странам эффективно сохранять природные ресурсы и устойчивость акватории.
— Если мы будем действовать в прозрачных и понятных рамках, то сможем сохранить Каспийское море как пространство экологической жизни и как торгово-экономический коридор на восток, запад, север и юг. Это также позволит защитить воды региона от загрязнения и сохранить жизненно важную природную среду, — подчеркнул Президент Ирана.
Пезешкиан добавил, что совместные усилия Казахстана и Ирана будут способствовать укреплению региональной стабильности и развитию транспортно-логистических маршрутов через Каспий.
