Казахстан и Иордания развивают сотрудничество в сфере межконфессионального диалога

АММАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Правления НАО «Центр Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога» Булат Сарсенбаев совершил рабочую поездку в Иорданию, в ходе которой встретился с представителями правительственных, научных и религиозных кругов королевства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе встреч Б. Сарсенбаев встретился с Принцем Хасаном бин Талалом, Первым Заместителем Королевского Института Исламской мысли «Aal al-Bayt» Набилем Аль-Сахебом, министром политических и парламентских дел Иорданского Хашимитского Королевства Мусой Хабес Аль-Маайтой, директором Королевского института по межрелигиозным исследованиям Рине Хаттар и Верховным муфтием Иордании Абдулкаримом аль-Хасауной.

При этом Р. Хаттар, муфтию А. аль-Хасауне и Генеральному директору Королевского Института исламской мысли «Aal al-Bayt» Минвару аль-Михейду были вручены официальные приглашения от имени председателя Сената Парламента Республики Казахстан, руководителя Секретариата Съезда М. Ашимбаева для участия в работе VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который состоится 14-15 сентября 2022 года в городе Нур-Султане.

В приветственной речи Б. Сарсенбаев проинформировал собеседников о ключевых приоритетах Съезда, планах подготовки к нему, а также рассказал о международных мероприятиях, приуроченных к 30-летию Независимости Республики Казахстан.

«Благодаря установившимся теплым отношениям между Первым Президентом РК – Елбасы Н. Назарбаевым и Королем Иордании Абдаллой II, на сегодняшний день казахстанско-иорданские отношения достигли высокого уровня», - подчеркнул Б. Сарсенбаев в ходе встречи.

При этом глава центра Н. Назарбаева акцентировал особое внимание на участии Короля Абдаллы II в V Съезде лидеров мировых и традиционных религий, где были заложены прочные договорно-правовые основы сотрудничества, которые до сих пор определяют позитивную направленность и высокую динамику казахстанско-иорданских отношений, а также его официальный визит в Казахстан в 2017 году, главным событием которого стало вручение первой «Премии Н. Назарбаева за вклад в мир без ядерного оружия и глобальную безопасность».

«С момента установления дипломатических отношений в феврале 1993 года, двусторонние отношения характеризуются динамичным развитием и многогранным характером, ставя Королевство в один ряд с наиболее близкими и надежными союзниками нашей страны в регионе Ближнего Востока. О высоком уровне двусторонних отношений свидетельствуют непрерывные контакты и углубление политического взаимного доверия, которые находят положительный результат в торгово-экономической, культурной и межконфессиональной сферах», - добавил глава Центра.

В свою очередь, представители иорданской стороны высоко оценили возрастающую роль межрелигиозных отношений на международной арене, что определяет важность обмена опытом в рамках диалоговой площадки – Съезда лидеров мировых и традиционных религий, подчеркнули выдающийся вклад Елбасы Н. Назарбаева в продвижении диалога между религиями, культурами и цивилизациями, а также последовательную политику Главы государства К. Токаева в укреплении глобального межконфессионального согласия.

В ходе встречи с принцем Хасаном бин Талалом, на которой также присутствовал посол Казахстана в Иордании Айдарбек Туматов, Б. Сарсенбаев выразил признательность члену королевской семьи Хашимитов за постоянные усилия по обеспечению региональной и международной безопасности и стабильности, и пригласил его на VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий в качестве участника. В ответ Хасан бин Талал поблагодарил за оказанную честь, принял приглашение, и высказал готовность оказать содействие в укреплении диалога цивилизаций.

В рамках рабочего визита в Иорданию Б. Сарсенбаев также принял участие в мероприятии по случаю открытия фотовыставки, которая была организована Посольством Казахстана в Иордании в преддверии празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан, а также в работе круглого стола Королевского института по межрелигиозным исследованиям, посвященного продвижению межрелигиозного диалога.

Со своей стороны, участники круглого стола отметили уникальность казахстанской платформы – Съезда лидеров мировых и традиционных религий, а также весомый вклад Центра Н. Назарбаева в консолидации совместных международных усилий и продвижении идей толерантности, гармонии, межрелигиозного согласия и стабильности в мире.

Закрепляя двухстороннее партнерство, НАО «Центр Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога» и иорданский «Королевский институт по межрелигиозным исследованиям» заключили Меморандум о сотрудничестве, в рамках которого стороны планируют развивать взаимодействие в реализации совместных научных проектов, расширять академическую мобильность исследователей, ученых и сотрудников, обмениваться аналитическими материалами и публикациями, проводить тематические семинары, конференции, круглые столы и другие мероприятия, представляющие взаимный интерес.

Ранее Б. Сарсенбаев поделился итогами прошедшего в Нур-Султане XIX заседания Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий.