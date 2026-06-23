Казахстан и Бельгия создадут совместную зеркальную лабораторию по ИИ и математике на базе ALEM.AI

В рамках официального визита Президента Республики Казахстан в Королевство Бельгия подписан пакет стратегических соглашений, направленных на развитие научно-образовательного, инновационного и технологического сотрудничества между Казахстаном и ЕС, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РК.

В церемониях подписания приняли участие заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев, а также министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек.

Одним из ключевых результатов визита стало подписание меморандума о сотрудничестве между Восточно-Казахстанским техническим университетом имени Д. Серикбаева, KU Leuven, Институтом устойчивых металлов и минералов SIM² KU Leuven и автономным кластерным фондом «Астана Хаб».

Документ объединяет научный и инженерный потенциал ВКТУ, экспертизу KU Leuven и SIM² в области устойчивой металлургии и критически важных сырьевых материалов, а также инновационные возможности «Астана Хаб».

Особое место в рамках сотрудничества занимает искусственный интеллект. Стороны намерены использовать ИИ для моделирования металлургических процессов, анализа геологических и производственных данных, прогнозирования свойств новых материалов и оптимизации технологических цепочек переработки критического сырья. Такой подход позволит ускорить научные исследования и сократить путь от лабораторных разработок до промышленного внедрения.

Меморандум предусматривает совместные исследования в области устойчивой добычи, переработки и рециклинга критически важных материалов, цифровизации промышленности, академической мобильности, реализации международных проектов, проведения конференций, летних школ и трансфера технологий.

Соглашение развивает сотрудничество, начатое в рамках проекта TiBrerium программы Horizon Europe, объединившего европейские и казахстанские организации в сфере критического сырья и устойчивых технологий. Для Казахстана это открывает возможности перехода от экспорта сырья к совместному созданию знаний, технологий и продукции с высокой добавленной стоимостью.

Отдельным значимым результатом стало подписание меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством науки и высшего образования РК, Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития РК и Гентским университетом.

Меморандум направлен на развитие математики как фундаментальной основы искусственного интеллекта, математического моделирования и инженерных вычислений. Центральным элементом соглашения станет создание в Казахстане зеркальной лаборатории в области математики, ИИ, моделирования и инженерных вычислений.

Лаборатория будет создана на базе Международного центра искусственного интеллекта ALEM.AI как совместный проект Центра анализа и дифференциальных уравнений Гентского университета и Института математики и математического моделирования Комитета науки Министерства науки и высшего образования РК.

Научным координатором со стороны Гентского университета выступит профессор Майкл Ружанский. Со стороны Казахстана координацию обеспечит генеральный директор Института математики и математического моделирования Махмуд Садыбеков.

Зеркальная лаборатория будет работать в распределенном формате, обеспечивая казахстанским исследователям доступ к научной экспертизе, методологии и совместным исследованиям с Гентским университетом. Такая модель позволит формировать устойчивые международные исследовательские команды и масштабировать сотрудничество в соответствии с потребностями науки и индустрии.

Помимо создания лаборатории, соглашение предусматривает академические обмены, включая возможности программы «Болашак», проведение конференций, семинаров, лекций и интенсивных школ, программы профессионального развития для исследователей и студентов, а также запуск совместных исследовательских и стартап-проектов.

Участие в подписании заместителя Премьер-министра Жаслана Мадиева подчеркивает межведомственный характер достигнутых договоренностей и государственный курс на интеграцию фундаментальной науки, искусственного интеллекта и технологического предпринимательства.

Важное значение в реализации достигнутых договоренностей имеет международный научно-технический центр (МНТЦ, ISTC). МНТЦ будет содействовать развитию международной научной кооперации, формированию консорциумов, подготовке совместных проектов и расширению партнерств казахстанских организаций с европейскими исследовательскими и инновационными структурами.

Участие МНТЦ позволит усилить практическую реализацию соглашений, в том числе через привлечение международной экспертизы, развитие научной дипломатии и поддержку новых проектов в области искусственного интеллекта, критических материалов, инженерных технологий и подготовки научных кадров.

Подписанные соглашения являются частью единой программы сближения Казахстана и Европейского союза в сфере науки, инноваций и высоких технологий. В ходе визита также обсуждались вопросы ассоциации Казахстана с программой Horizon Europe, развития deep-tech, инженерного образования, коммерциализации исследований и международной научной кооперации.

Казахстан формирует экосистему, в которой искусственный интеллект становится сквозным инструментом научного и технологического развития — от фундаментальных исследований до внедрения решений в промышленности. Новые партнерства с KU Leuven, SIM², Гентским университетом, «Астана Хаб» и МНТЦ создают институциональную основу для укрепления научного потенциала страны и расширяют возможности участия казахстанских ученых и инженеров в Европейском исследовательском пространстве.

Ранее в рамках официального визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Брюссель министр иностранных дел РК Ермек Кошербаев провел переговоры со своим бельгийским коллегой Максимом Прево.