Казахстан и Азербайджан запустили совместного туроператора

В Баку состоялась официальная церемония запуска совместного казахстанско-азербайджанского туроператора «ТурАн» (TourAN), направленного на развитие туристического сотрудничества между двумя странами, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в регионе.

Учредительные документы были подписаны в здании Посольства Казахстана в Азербайджане.

Уставный капитал нового туроператора составил 100 тыс. долларов США с равным распределением долей между сторонами. Деятельность компании будет охватывать широкий спектр туристических услуг, включая экотуризм, культурные и гастрономические туры, а также медицинский и деловой туризм.

Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель отметил, что создание единого туроператора будет способствовать дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества и повышению международной привлекательности региона как единого туристического направления. По его словам, в последние годы наблюдается позитивная динамика взаимного туристического обмена, и реализация подобных инициатив направлена на дальнейшее увеличение туристических потоков.

Дипломат напомнил, что в 2024–2025 годах Посольством Казахстана в Баку были организованы два казахско-азербайджанских туристических форума, направленных на развитие отраслевого взаимодействия. Третий форум пройдет в 2026 году в Туркестане.

В настоящее время между Казахстаном и Азербайджаном действует развитое авиасообщение. Общее количество прямых рейсов превышает 30 в неделю.

Ожидается, что запуск «ТурАн» станет важным шагом в развитии туристической отрасли двух стран, будет способствовать росту инвестиционной активности и созданию совместных туристических продуктов на международных рынках.

Ранее сообщалось, что Казахстан лидирует по росту турпотока в Азербайджан среди стран Центральной Азии.

