От Старого города до Нафталана: чем Азербайджан привлекает туристов из Казахстана

— Вы уже год работаете в Азербайджане как первый сертифицированный гид из Казахстана. С чего все началось и что за это время оказалось самым неожиданным в профессии?

— Год назад я просто приехала в Азербайджан и, честно говоря, влюбилась в эту страну с первого дня. Здесь какая-то особая энергия: люди, атмосфера, улицы Баку, старинные города… Все это меня буквально захватило.

Полгода назад я стала первой казахстанкой, которая получила официальный сертификат гида в Азербайджане. Для меня это был большой шаг, потому что раньше я служила в армии, и представить не могла, что однажды буду проводить экскурсии и рассказывать туристам о культуре и истории. Но именно этот контраст и сделал путь таким интересным.

Больше всего меня удивляет разнообразие туристов. В одной группе могут быть и школьники, и взрослые, и семейные пары, и люди, которые впервые за границей. И когда видишь, как у них загораются глаза, как они начинают задавать вопросы, смеяться, фотографировать — понимаешь, что все это не зря. Этот живой интерес каждый раз заряжает меня и дает ощущение, что я на своем месте.

Фото: Личный архив Жанары Аменовой

— Как за последний год изменился интерес казахстанцев к поездкам в Азербайджан? Замечаете ли Вы рост турпотока и можете ли привести конкретные цифры или примеры из практики?

За последний год я заметила, что интерес казахстанцев к Азербайджану действительно вырос. Туристы стали приезжать чаще и оставаться дольше. Особенно их впечатляет Старый город и архитектура Баку … когда они впервые видят дома, многие удивляются: «Не ожидали, что здесь такая красивая архитектура, будто мы в Европе!»

Большинство приезжает летом … наслаждаются морем, природой, достопримечательностями. Но популярны и короткие туры на 4-5 дней, особенно на праздники. Короткий перелет делает поездку комфортной даже на такой небольшой период.

Особенно хочется выделить праздники. Например, Наурыз в Азербайджане проходит очень ярко … национальная музыка, танцы, праздничные угощения, особая атмосфера весны. Для туристов из Казахстана это особенно интересно … знакомый праздник раскрывается по‑новому, и многие планируют поездку именно на этот период.

В 2025 году Азербайджан посетили более 87 800 туристов из Казахстана — рост почти на 20% по сравнению с прошлым годом. Наши гости составили около 4% всех иностранных туристов. Этот рост ощущается в каждой группе … на практике видно, как динамично растет интерес к стране.

Многие туристы приезжают подготовленными … они посмотрели сторис, видео, фотографии и сразу спрашивают про конкретные места. И этот живой интерес чувствуется на каждом маршруте … он заряжает меня так же, как и их впечатления.

— Какие туры сегодня выбирают чаще всего туристы из Казахстана? Что им особенно интересно — история, гастрономия, природа, современный Баку?

— Туристы выбирают самые разные маршруты, чтобы прочувствовать Азербайджан во всех его гранях.

Многих привлекают исторические экскурсии — Старый город, крепости, памятники, узкие улочки. Но одновременно очень популярны и современные маршруты по Баку: Нагорный парк, набережная, башни «Пламенные» … все это создает интересный контраст с исторической частью города.

Кроме классических маршрутов, растет интерес к событийному туризму. Концерты мировых звезд, Гран-при Формулы 1 в Баку … туристы из Казахстана приезжают не только отдохнуть, но и получить яркие впечатления.

Любят туристы и природу: горы, леса, водопады, чайные плантации, фруктовые сады с мандаринами и апельсинами. Особый интерес вызывают гастрономические маршруты: дегустации местной кухни, кутаб, пахлава, шашлык, сезонные фрукты, гранаты — особенно популярен фестиваль гранатов, который проходит осенью.

Фото: Личный архив Жанары Аменовой

Исторические и природные маршруты тоже востребованы. Например, Атешгях — храм огня и Янардаг … вечный огонь, который горит уже сотни лет. Здесь же была открыта первая нефть в мире, и эти места показывают, как люди использовали природные ресурсы еще в древности. А вдобавок Азербайджан был частью Шелкового пути, соединяя культуры и торговые пути разных стран.

И, конечно, растет интерес к медицинскому туризму. Например, Нафталан — единственное место в мире, где лечат нефтью, это помогает при кожных и опорно-двигательных заболеваниях. В Нахичевани лечат астму, а в санатории Трускавец при Шахдаге можно пройти озонотерапию и другие процедуры. Туристы видят, что здесь можно совместить путешествие с заботой о здоровье, и это делает страну еще привлекательнее.

— Приходится ли Вам адаптировать экскурсии под казахстанскую аудиторию? Какие вопросы туристы задают чаще всего и что их обычно удивляет в Азербайджане?

— Мне часто приходится адаптировать экскурсии под казахстанскую аудиторию, чтобы информация была понятна и интересна. Так как я хорошо знаю наш менталитет, мне легко понимать туристов и предугадывать, что им будет интересно.

Очень помогает поддержка Посольства Казахстана в Азербайджане. Благодаря им создаются условия для безопасного и комфортного проведения экскурсий, особенно для больших групп и детских туров. Посольство также организует культурные мероприятия, которые знакомят азербайджанцев с нашей страной. Например, летом проводились Дни казахского кино — они привлекли внимание местной аудитории и вдохновили многих азербайджанцев захотеть посетить Казахстан, узнать больше о его культуре, традициях и природе. Такие инициативы помогают людям глубже погрузиться в атмосферу нашей страны и вызывают живой интерес к ее достопримечательностям и событиям.

Чаще всего туристов интересует история Баку и страны, национальные традиции, кухня, природа, медицинский туризм и сезонные мероприятия. Они любят задавать вопросы о каждом месте — о Старом городе, Нагорном парке, чайных плантациях, Атешгях и Янардаге.

Фото: Личный архив Жанары Аменовой

Иногда ко мне на экскурсии приезжают туристы из других стран. Они интересуются Казахстаном и часто говорят, что следующей страной для посещения у них будет наша. Я с удовольствием рассказываю о красотах Казахстана, делюсь впечатлениями о природе, культуре и традициях. Такие встречи показывают, насколько увлекателен туризм и как приятно делиться своим опытом с людьми из разных стран. Профессия гида действительно классная — она дает возможность видеть мир, знакомиться с людьми и делиться своим энтузиазмом.

— Были ли за этот год интересные или запоминающиеся случаи, которые хорошо отражают специфику вашей работы и настроение туристов?

— Был и очень забавный случай с певицей Розой Зергерли. Я была с туристами в кафе, заиграла ее песню, начала танцевать, а она оказалась рядом. Роза подошла, поздоровалась, и этот момент попал в эфир программы Малахова.

Весной у нас планируется уникальный тур с Розой Зергерли, которая очень популярна у нашей аудитории. Она сама хочет провести экскурсию, рассказать об Азербайджане, поделиться впечатлениями о культуре, достопримечательностях и городе. Это будет особое событие для туристов, которым интересны музыка, культура и новые впечатления.

Трогательно, когда медицинские туристы приезжают в Нафталан и после процедур рассказывают, как им стало лучше. Эти моменты придают особую ценность моей работе.

В такие моменты экскурсия оставляет настоящие эмоции и впечатления, а туристы уходят с улыбкой и желанием вернуться снова.