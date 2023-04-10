Казахстан и Азербайджан планируют расширить номенклатуру товарооборота

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев озвучил договоренности с Азербайджаном по расширению номенклатуры товарооборота, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы договорились принять действенные меры для дальнейшего расширения номенклатуры экспортно-импортных товаров. Скоординированная деятельность заинтересованных структур наших стран – речь идет о межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, торгово-экономической миссии, деловом совете, торговых домах – позволит вывести экономическую кооперацию на качественно новый уровень. В этом контексте большое значение имеет полноценное раскрытие Транскаспийского международного транспортного маршрута», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время совместного заявления.

Президент уточнил, что речь идет о совершенствовании логистических услуг, создании единых транспортных операторов, модернизации технических и тарифных условий, устранении административных барьеров и формировании замкнутого логистического цикла.

«Большое значение также имеет эффективная реализация Дорожной карты по развитию среднего коридора на 2022-2027 годы. Мы согласились, что важно в полной мере использовать возросший интерес к данному маршруту и привлечь к его инфраструктурному развитию третьи страны. Все эти меры, а также тесное взаимодействие с нашими международными партнерами позволят гарантировать стабильность и оперативность доставки грузов по направлению Восток-Запад», - добавил Глава государства.

Напомним, сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Казахстан с официальным визитом. Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Акорде. По итогам переговоров Президенты двух государств подписали ряд документов.