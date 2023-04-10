Казахстан и Азербайджан планируют довести товарооборот до 1 млрд долларов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о росте товарооборота между нашей страной и Азербайджаном, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках Вашего визита мы закрепляем учреждение Высшего межгосударственного совета, что, несомненно, придаст мощный импульс двусторонним отношениям. С удовлетворением хотел бы отметить существенное продвижение нашего торгово-экономического взаимодействия. Товарооборот вырос на 40% и достиг полумиллиарда долларов», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время переговоров с Президентом Азербайджана в расширенном составе.

«Уверен, по мере полноценного раскрытия нашего экономического потенциала, мы сможем довести этот показатель до 1 миллиарда долларов. Для этого у нас имеются серьезные резервы в таких сферах, как энергетика, транспорт, логистика, ИТ, сельское хозяйство, промышленность и другие», - добавил Глава государства.

Напомним, сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Акорде.

По традиции в честь визита высокого гостя в зале торжественных церемоний выстроили почетный караул. Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран. Далее Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев прошли по ковровой дорожке к государственному флагу РК, после чего началась встреча глав двух государств в узком составе.

Президенты Казахстана и Азербайджана подпишут ряд важных документов.

Ранее сообщалось, что 10 апреля по приглашению Президента Касым-Жомарта Токаева состоится официальный визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Казахстан. В повестку дня переговоров включены основные вопросы развития казахстанско-азербайджанского стратегического партнерства.

Трансляцию официального визита Президента Азербайджана в Казахстан проводит телеканал Silk Way.