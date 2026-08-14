Казахстан и Австрия обсудили стабильность поставок нефти через КТК

Сегодня, 14 августа, состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Республики Казахстан Ермека Кошербаева с Федеральным министром европейских и международных дел Австрийской Республики Беате Майнль-Райзингер, передает агентство Kazinform.

Стороны обсудили вопросы безопасности международного судоходства и стабильности поставок казахстанской нефти на европейские рынки в контексте ситуации вокруг Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Отмечена важность обеспечения бесперебойной работы данного маршрута, через который в Австрию поступает значительная часть нефти из Казахстана, обеспечивающего около 56% импорта сырой нефти страны.

— Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки. Министр иностранных дел Казахстана поздравил австрийскую сторону с избранием Австрии непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027–2028 гг., выразив готовность к дальнейшему конструктивному взаимодействию в рамках Организации, — отметили в МИД РК.

Стороны также отметили важность поддержания регулярных контактов и подтвердили готовность к дальнейшему развитию практического взаимодействия в рамках достигнутых договоренностей, в том числе по итогам предыдущего визита Федерального министра Беате Майнль-Райзингер.

Ранее сообщалось, что Иран заинтересован в наращивании импорта казахстанской сельхозпродукции. Казахстан и Иордания обсудили расширение сотрудничества в торговле и культуре.