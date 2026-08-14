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    Казахстан и Австрия обсудили стабильность поставок нефти через КТК

    Сегодня, 14 августа, состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Республики Казахстан Ермека Кошербаева с Федеральным министром европейских и международных дел Австрийской Республики Беате Майнль-Райзингер, передает агентство Kazinform.

    Флаг Казахстан Австрия
    Коллаж: Kazinform / ИИ

    Стороны обсудили вопросы безопасности международного судоходства и стабильности поставок казахстанской нефти на европейские рынки в контексте ситуации вокруг Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

    Отмечена важность обеспечения бесперебойной работы данного маршрута, через который в Австрию поступает значительная часть нефти из Казахстана, обеспечивающего около 56% импорта сырой нефти страны.

    — Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки. Министр иностранных дел Казахстана поздравил австрийскую сторону с избранием Австрии непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027–2028 гг., выразив готовность к дальнейшему конструктивному взаимодействию в рамках Организации, — отметили в МИД РК. 

    Стороны также отметили важность поддержания регулярных контактов и подтвердили готовность к дальнейшему развитию практического взаимодействия в рамках достигнутых договоренностей, в том числе по итогам предыдущего визита Федерального министра Беате Майнль-Райзингер.

    Ранее сообщалось, что Иран заинтересован в наращивании импорта казахстанской сельхозпродукции. Казахстан и Иордания обсудили расширение сотрудничества в торговле и культуре. 

    Казахстан Австрия МИД РК КТК Международные отношения
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
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