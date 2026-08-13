KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Национальный курултай Национальный курултай
    Национальный курултай

    Казахстан и Иордания обсудили расширение сотрудничества в торговле и культуре

    Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Арман Исагалиев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Иорданского Хашимитского Королевства в Республике Казахстан Хамзой Аль-Омари, передает агентство Kazinform. 

    Казахстан и Иордания обсудили расширение сотрудничества в торговле и культуре
    Фото: Министерство иностранных дел РК

    — В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы казахстанско-иорданского сотрудничества и перспективы его дальнейшего укрепления. Отмечена заинтересованность в поддержании устойчивой динамики политического диалога, а также расширении взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, — говорится в сообщении Министерства иностранных дел РК. 

    Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, уделив отдельное внимание текущей ситуации на Ближнем Востоке.

    Также отдельно был рассмотрен график предстоящих двусторонних контактов и мероприятий на различных уровнях, призванных придать дополнительный импульс развитию казахстанско-иорданских отношений.

    По итогам встречи стороны подтвердили готовность продолжать регулярный диалог и совместную работу по дальнейшему углублению взаимовыгодного сотрудничества.

    Напомним, Казахстан и Узбекистан усилили сотрудничество в управлении трансграничными водами.

    Сотрудничество Политика МИД РК Международные отношения Иордания
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор