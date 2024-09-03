Казахстан и Армения отмечают 25-летие Договора о дружбе и сотрудничестве

Этот исторический документ определят принципы развития сотрудничества между Ереваном и Астаной в духе давних традиций взаимного уважения и взаимопонимания, говорится по случаю 25-летия Договора в сообщении МИД РА в социальной сети Х, передает собственный корреспондент Kazinform.

Четверть века назад в Астане Казахстан и Армения подписания Договор о дружбе и сотрудничестве между странами. Договор является одним из значимых документов в существующей двусторонней договорной базе, определяющих приоритеты и характер двусторонних отношений между Казахстаном и Арменией.

- 25 лет со дня подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между Республикой Армения и Республикой Казахстан, который определяет принципы и приоритеты наших отношений, основанных на стратегическом сотрудничестве, ориентированном на будущее, - говорится в сообщении МИД Армении.

По такому случаю заместители министров иностранных дел Казахстана и Армении встретились с послами стран и обменялись поздравительными посланиями лидеров двух стран и министров иностранных дел.

Договор о дружбе и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Республикой Армения был подписан 2 сентября 1999г. в г.Астане в ходе официального визита Президента Армении Роберта Кочаряна в Республику Казахстан. Договор вступил в силу 23 мая 2001г.