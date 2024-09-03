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    16:41, 03 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Казахстан и Армения отмечают 25-летие Договора о дружбе и сотрудничестве

    Казахстан и Армения отмечают 25-летие Договора о дружбе и сотрудничестве
    Фото: МИД РК

    Этот исторический документ определят принципы развития сотрудничества между Ереваном и Астаной в духе давних традиций взаимного уважения и взаимопонимания, говорится по случаю 25-летия Договора в сообщении МИД РА в социальной сети Х, передает собственный корреспондент Kazinform.

    Четверть века назад в Астане Казахстан и Армения подписания Договор о дружбе и сотрудничестве между странами. Договор является одним из значимых документов в существующей двусторонней договорной базе, определяющих приоритеты и характер двусторонних отношений между Казахстаном и Арменией.

    - 25 лет со дня подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между Республикой Армения и Республикой Казахстан, который определяет принципы и приоритеты наших отношений, основанных на стратегическом сотрудничестве, ориентированном на будущее, - говорится в сообщении МИД Армении.

    По такому случаю заместители министров иностранных дел Казахстана и Армении встретились с послами стран и обменялись поздравительными посланиями лидеров двух стран и министров иностранных дел.

    Договор о дружбе и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Республикой Армения был подписан 2 сентября 1999г. в г.Астане в ходе официального визита Президента Армении Роберта Кочаряна в Республику Казахстан. Договор вступил в силу 23 мая 2001г.

    Теги:
    Армения Казахстан Сотрудничество МИД РК Международные отношения
    Азамат Альмаганбетов
    Автор
    Азамат Альмаганбетов
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