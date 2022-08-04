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Казахстан и Андорра договорились об обмене опытом в сфере развития туризма
4 Августа 2022 13:00

Казахстан и Андорра договорились об обмене опытом в сфере развития туризма

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мы надеемся, что благодаря соглашению о взаимном освобождении от визовых требований наши двусторонние отношения смогут увеличиться за счет туризма и бизнеса. Об этом заявила министр иностранных дел Андорры Мария Убах по итогам встречи со своим казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодняшний день знаменует собой важную веху в наших двусторонних отношениях. В следующем году мы будем отмечать 15-ую годовщину становления двусторонних отношений наших стран», - сказала Мария Убах.

Дипломат отметила, что этот визит придал динамику укрепления двустороннего сотрудничества.

«Действительно, подписание соглашения об отмене виз между нашими двумя странами позволяет нам ставить граждан в центр нашей внешней политики, мы надеемся, что благодаря этому соглашению наши двусторонние отношения смогут увеличиться за счет туризма и бизнеса. Мы также смогли обсудить будущее туризма и важность совместной работы по обмену передовой практикой и опытом в целях построения более устойчивой туристической модели», - добавила Мария Убах.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Андорра подписали соглашение о взаимном освобождении от визовых требований.


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