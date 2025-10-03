РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:35, 03 Октябрь 2025 | GMT +5

    Казахстан готов увеличивать экспорт в Венгрию по 95 товарным позициям

    Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и Президент Венгрии Тамаш Шуйок, прибывший с первым официальным визитом в РК, обсудили планы по реализации договоренностей, достигнутых в ходе переговоров на высшем уровне, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства.

    Казахстан готов увеличивать экспорт в Венгрию по 95 товарным позициям
    Фото: Правительство РК

    Внимание уделено развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, взаимодействию в транзитно-транспортной и аграрной сферах, внедрению искусственного интеллекта и цифровизации, а также другим актуальным вопросам.

    Участниками встречи отмечен значительный потенциал для дальнейшего роста взаимной торговли. Казахстанская сторона выразила готовность увеличивать экспорт в Венгрию по 95 товарным позициям. Также создаваемый Казахстанско-Венгерский инвестиционный фонд станет важным инструментом реализации новых совместных проектов.

    Одним из ключевых направлений партнерства является транспортно-логистическая сфера. Рассмотрены перспективы реализации совместного проекта по строительству интермодального грузового терминала в агломерации Будапешта в целях расширения казахстанского экспорта в Европейский Союз.

    Кроме того, был подчеркнут стратегическим приоритет сотрудничества в области внедрения технологий ИИ.

    По итогам встречи Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что Правительство Казахстана возьмет на особый контроль качественную реализацию всех достигнутых договоренностей на высшем уровне.

    В свою очередь, Президент Венгрии Тамаш Шуйок дал высокую оценку инвестиционному климату в Казахстане и подтвердил заинтересованность в дальнейшем углублении казахско-венгерского сотрудничества.

    Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом Венгрии Тамашем Шуйоком, прибывшим в Казахстан с официальным визитом.

    Теги:
    Казахстан Правительство РК Венгрия Олжас Бектенов Премьер-министр РК
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают