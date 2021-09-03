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Казахстан готов развивать энергетический сектор с Саудовской Аравией

3 Сентября 2021 19:11
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Казахстан готов развивать энергетический сектор с Саудовской Аравией

ЭР-РИЯД. КАЗИНФОРМ – В столице Саудовской Аравии прошла встреча Посла Казахстана Берика Арына с Председателем Научного городка по атомной и возобновляемой энергетике имени Короля Абдаллы Халидом Аль-Султаном, в ходе которой стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД РК.

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В ходе встречи стороны обсудили пути расширения двустороннего сотрудничества между Научным городом по атомной и возобновляемой энергетике имени Короля Абдаллы (King Abdullah City for Atomic and Renewable Energy, K.A.CARE) и казахстанскими компаниями, научно-исследовательскими институтами и центрами в области атомной энергетики и возобновляемых источников энергии.

Во время встречи Посол проинформировал главу K.A.CARE о развитии и достижениях казахстанской ядерной науки и мирного использования атомной энергии за 30 лет независимости страны, а также ознакомил собеседника с основными положениями Послания Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны».

В частности, посол отметил, что в рамках Послания Глава государства уделил особое внимание вопросам энергетической безопасности Казахстана и поставил перед Правительством ряд задач по развитию безопасной и экологичной атомной энергетики.

Берик Арын выразил готовность казахстанской стороны активизировать взаимодействия в области энергетики с Саудовской Аравией, а также приступить к реализации ранее достигнутых договоренностей.

В свою очередь глава K.A.CARE Х.Аль-Султан дал высокую оценку целям, приоритетам и задачам, обозначенным в Послании Президента РК, выразив готовность к дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества, которое будет отвечать интересам двух стран и народов.

Также Х.Аль-Султан проявил интерес к деятельности Банка низкообогащенного урана МАГАТЭ, созданного по инициативе Первого Президента РК – Елбасы Н.А. Назарбаева на территории Казахстана.

Следует отметить, что K.A.CARE является правительственной научно-исследовательской организацией, занимающейся вопросами ядерной и возобновляемой энергетики в Саудовской Аравии.

K.A.CARE вносит большой вклад в устойчивое развитие энергетического сектора Королевства и играет ключевую роль во внедрении технологий использования атомной энергии в мирных целях.


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#Энергетика   #Сотрудничество   #Саудовская Аравия   #Международная деятельность РК  
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Автор:

Арсен Утешев

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