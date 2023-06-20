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Казахстан готов принять активное участие в дипломатическом разрешении споров – Касым-Жомарт Токаев

Автор:  
Серик Сабеков
20 Июня 2023, 13:14
Казахстан готов принять активное участие в дипломатическом разрешении споров – Касым-Жомарт Токаев Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан готов активно участвовать в дипломатическом разрешении споров. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе совместного заявления прессе по итогам переговоров с президентом Германии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следующий вопрос - международный календарь. Различные политические, экономические противоречия в мире вызывают беспокойство у нашей страны. Конечно, все проблемы должны решаться мирным путем во благо народов, будущих поколений. Ранее Казахстан призывал к примирению конфликтующие стороны. Была предложена нейтральная площадка для переговоров. Мы готовы принять активное участие в дипломатическом разрешении споров», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также подчеркнул, что переговоры с г-ном Франком-Вальтером Штайнмайером были результативными.

«Я надеюсь, что наше сотрудничество выйдет на новый уровень», - добавил Президент.

Ранее Глава государства заявил, что Казахстан является одним из четырех основных государств, обеспечивающих Германию нефтью.


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