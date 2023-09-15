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    13:45, 15 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Казахстан готов приложить максимум усилий для вывода деятельности МФСА на качественно новый уровень - Президент

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    Фото: t.me/aqorda_resmi
    Активное участие в работе Международного фонда спасения Арала всех государств-учредителей будет способствовать успешному решению водных вопросов и дальнейшему углублению региональной интеграции. Об этом заявил Президент Казахстана в ходе своего выступления на заседании Совета глав государств – учредителей МФСА, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Нынешний саммит убедительно доказывает, что только тесная кооперация, взаимовыгодное партнерство и уважение интересов друг друга могут обеспечить стабильное развитие, безопасность и экономическую самодостаточность нашего региона. Уверен, наша встреча позволит принять своевременные и консолидированные решения, которые будут способствовать дальнейшему укреплению регионального сотрудничества в водной сфере», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Следующую встречу на высшем уровне Глава государства предложил провести в Казахстане в 2026 году, совместив ее с инициированным мной Региональным климатическим саммитом под эгидой ООН.

    «В завершение хочу вновь подтвердить готовность Казахстана приложить максимум усилий для вывода деятельности МФСА на качественно новый уровень. Убежден, активное участие в работе Фонда всех государств-учредителей будет способствовать успешному решению водных вопросов и дальнейшему углублению региональной интеграции», - заключил Президент.


    Ранее в ходе своего выступления он заявил, что безопасности Центральной Азии угрожают глобальные климатические изменения. Также Глава Казахстана поделился видением дальнейшего развития Международного фонда спасения Арала.

    В ходе заседания также выступили Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, первый заместитель Председателя Кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев.


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