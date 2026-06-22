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    Президент Казахстана выразил соболезнования Эмиру Катара

    Глава государства направил телеграмму соболезнования Эмиру Катара, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Казахстан готов оказать помощь Катару после происшествия в Рас-Лаффане — Токаев
    Фото: Акорда

    Президент Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани в связи с трагическим происшествием в промышленном центре в Рас-Лаффане, в результате которого множество людей получили ранения и пропали без вести.

    —  В этот трудный час мы солидарны с Катаром и выражаем поддержку усилиям, направленным на поиск и спасение людей, — говорится в телеграмме.

    Напомним, что в результате взрыва на главном заводе по переработке сжиженного природного газа в Катаре пострадали 54 человека, еще 18 числятся пропавшими без вести.

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Соболезнования Президент Казахстана Катар Международные отношения Взрыв
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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