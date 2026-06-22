Президент Казахстана выразил соболезнования Эмиру Катара

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани в связи с трагическим происшествием в промышленном центре в Рас-Лаффане, в результате которого множество людей получили ранения и пропали без вести.

— В этот трудный час мы солидарны с Катаром и выражаем поддержку усилиям, направленным на поиск и спасение людей, — говорится в телеграмме.

Напомним, что в результате взрыва на главном заводе по переработке сжиженного природного газа в Катаре пострадали 54 человека, еще 18 числятся пропавшими без вести.