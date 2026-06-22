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    Взрыв на крупнейшем энергокомплексе Катара: пострадали более 50 человек

    В результате взрыва на главном заводе по переработке сжиженного природного газа в Катаре пострадали 54 человека, еще 18 числятся пропавшими без вести, передает агентство Kazinform со ссылкой на Al Jazeera

    Взрыв на крупнейшем энергокомплексе Катара: пострадали более 50 человек
    Фото: x.com/@TheNationalNews

    Инцидент произошел в промышленном городке Рас-Лаффан. 

    Ранее официальные лица заявляли, что прибывшие на место происшествия группы гражданской обороны не зафиксировали ни одного пострадавшего.

    Министерство внутренних дел Катара сообщило, что международная поисково-спасательная группа была направлена ​​для проведения поисковых операций по розыску пропавших без вести. 

    Ведомство также заявило, что причиной взрыва стала «техническую неисправность».

    Компания QatarEnergy, управляющая этим промышленным центром, сообщила, что после взрыва на заводе в Барзане были немедленно развернуты группы экстренного реагирования, которые взяли под контроль пожар на предприятии.

    Промышленный город Рас-Лаффан, расположенный примерно в 80 км к северу от Дохи, является крупнейшим в мире центром экспорта сжиженного природного газа, обеспечивая около пятой части его мирового объема. 

    В марте правительство Катара объявило, что промышленный центр получил «значительный ущерб» в результате ракетных и беспилотных атак Ирана.

    После этого QatarEnergy предупредила о длительных перебоях экспорта СПГ в Европу и Азию. 

    Катар В мире Заводы Взрыв
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор