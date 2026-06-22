Взрыв на крупнейшем энергокомплексе Катара: пострадали более 50 человек

В результате взрыва на главном заводе по переработке сжиженного природного газа в Катаре пострадали 54 человека, еще 18 числятся пропавшими без вести, передает агентство Kazinform со ссылкой на Al Jazeera .

Инцидент произошел в промышленном городке Рас-Лаффан.

Ранее официальные лица заявляли, что прибывшие на место происшествия группы гражданской обороны не зафиксировали ни одного пострадавшего.

Министерство внутренних дел Катара сообщило, что международная поисково-спасательная группа была направлена ​​для проведения поисковых операций по розыску пропавших без вести.

Ведомство также заявило, что причиной взрыва стала «техническую неисправность».

Компания QatarEnergy, управляющая этим промышленным центром, сообщила, что после взрыва на заводе в Барзане были немедленно развернуты группы экстренного реагирования, которые взяли под контроль пожар на предприятии.

Промышленный город Рас-Лаффан, расположенный примерно в 80 км к северу от Дохи, является крупнейшим в мире центром экспорта сжиженного природного газа, обеспечивая около пятой части его мирового объема.

В марте правительство Катара объявило, что промышленный центр получил «значительный ущерб» в результате ракетных и беспилотных атак Ирана.

После этого QatarEnergy предупредила о длительных перебоях экспорта СПГ в Европу и Азию.