Взрыв на крупнейшем энергокомплексе Катара: пострадали более 50 человек
В результате взрыва на главном заводе по переработке сжиженного природного газа в Катаре пострадали 54 человека, еще 18 числятся пропавшими без вести, передает агентство Kazinform со ссылкой на Al Jazeera.
Инцидент произошел в промышленном городке Рас-Лаффан.
Ранее официальные лица заявляли, что прибывшие на место происшествия группы гражданской обороны не зафиксировали ни одного пострадавшего.
Министерство внутренних дел Катара сообщило, что международная поисково-спасательная группа была направлена для проведения поисковых операций по розыску пропавших без вести.
Ведомство также заявило, что причиной взрыва стала «техническую неисправность».
Компания QatarEnergy, управляющая этим промышленным центром, сообщила, что после взрыва на заводе в Барзане были немедленно развернуты группы экстренного реагирования, которые взяли под контроль пожар на предприятии.
Промышленный город Рас-Лаффан, расположенный примерно в 80 км к северу от Дохи, является крупнейшим в мире центром экспорта сжиженного природного газа, обеспечивая около пятой части его мирового объема.
В марте правительство Катара объявило, что промышленный центр получил «значительный ущерб» в результате ракетных и беспилотных атак Ирана.
После этого QatarEnergy предупредила о длительных перебоях экспорта СПГ в Европу и Азию.