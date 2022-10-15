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Казахстан готов нарастить импорт газа из Туркменистана до 1,5 млрд кубометров в год
15 Октября 2022, 15:01

Казахстан готов нарастить импорт газа из Туркменистана до 1,5 млрд кубометров в год

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности страны увеличить импорт газа из Туркменистана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы предметно рассмотрели перспективы взаимовыгодного партнерства в газовой отрасли. В прошлом году удалось добиться прорывных договоренностей по реализации совместных проектов в данной сфере. Наши компании «QazaqGaz» и «Туркменгаз» подписали контракты по импорту туркменского газа», - сказал Касым-Жомарт Токаев на брифинге после расширенного заседания с участием делегации из Туркменистана.

Глава государства выразил признательность Президенту Туркменистана за личную поддержку в продвижении этого проекта.

«Мы заинтересованы в заключении долгосрочного соглашения и готовы нарастить объемы импорта газа до 1,5 млрд кубометров в год. Казахстан готов участвовать в реализации крупных энергетических инициатив Туркменистана, обмениваться опытом, развивать взаимовыгодные проекты в области газопереработки и газохимии. С учетом интереса обеих сторон Правительству поручено проработать и эти направления», - добавил Президент.

Сегодня Президенты Казахстана и Туркменистана встретились в Акорде. Ранее сообщалось, что подготовлен список товаров для экспорта в Туркменистан.

В рамках госвизита Президента Туркменистана в Казахстан подписано 14 документов.


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