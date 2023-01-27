Казахстан готов наращивать торговлю сельхозпродукцией с Ираном

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Перспективы расширения сотрудничества в аграрной и транспортно-логистической сферах обсудили Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов и министр сельского хозяйства Ирана Сейед Джавад Садати Неджад, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Премьер-Министр отметил, что за январь-ноябрь 2022 года товарооборот между странами вырос более чем на 20% и составил почти $500 млн. В целях дальнейшего увеличения объемов взаимной торговли Казахстан готов дополнительно поставлять на рынок Ирана 75 товарных позиций на сумму около $250 млн.

«Особо перспективным видится наращивание оборота по сельхозпродукции, доля которой во взаимной торговле составляет почти 80%. У наших стран имеется возможность для увеличения товарооборота продукции АПК до $1 млрд», — сказал Алихан Смаилов.

По его словам, Правительство Казахстана настроено на активную работу для достижения задачи по увеличению общего объема торговли до $3 млрд, поставленной главами двух стран.

Алихан Смаилов подчеркнул, что одним из ключевых направлений взаимодействия также является транспортно-логистическая сфера. В данном контексте, особое значение имеет коридор «Север-Юг».

«Принятие совместных мер по наращиванию транспортных мощностей данного маршрута, в частности, подписание и реализация Дорожной карты по устранению «узких мест», уже в ближайшей перспективе может значительно увеличить объемы грузоперевозок», - отметил он.

По его словам, реализация Дорожной карты позволит к 2025 году увеличить пропускную способность коридора до 10 млн тонн в год.

Сейед Джавад Садати Неджад отметил высокую продуктивность прошедшего накануне 18-го заседания казахстанско-иранской межправительственной комиссии, по итогам которого стороны пришли ко многим взаимовыгодным договоренностям.

Он обозначил важность дальнейшего развития железнодорожной сети и морской инфраструктуры для наращивания объемов торговли и грузоперевозок, а также заявил о готовности Ирана расширять поставки цитрусовой продукции в Казахстан.

Во встрече приняли участие заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин, министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, руководители других ведомств, а также представители дипломатических кругов и Парламента Ирана.

Фото: primeminister.kz