Казахстан готов к возможным поставкам своих вакцин - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан готов к тесному сотрудничеству, обмену опытом и возможным поставкам своих вакцин. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к главам стран СНГ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Преодоление негативных последствий пандемии - это одна из наиболее актуальных тем нашей повестки. В тяжелейший период государства СНГ проявили единство и солидарность, оказывая друг другу необходимую поддержку и помощь. Крайне важную роль здесь сыграла Россия. Наши страны наработали хороший опыт борьбы с коронавирусом, в том числе в области разработки вакцины. Очевидно, что только массовая иммунизация населения позволит переломить ситуацию и обеспечить безопасность наших граждан», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время заседания Совета глав государств Содружества Независимых Государств.

«Как вы знаете, казахстанская разработка QazVac показывает высокую эффективность и начала поставляться, и уже поставляется странам в качестве гуманитарной помощи. Помимо этого, новый препарат QazCoVac-P успешно проходит клинические испытания. Еще три вакцины находятся на стадии доклинического тестирования», - проинформировал Глава государства.

Также по словам Президента Казахстана, наша страна продолжает выпускать российскую вакцину Спутник V, которая пользуется заслуженным доверием на международном уровне.

«Знаю, что ваши страны тоже ведут активную работу в этой области. Казахстан готов к тесному сотрудничеству, обмену опытом и возможным поставкам своих вакцин», - отметил Касым-Жомарт Токаев.