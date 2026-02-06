Казахстан — Евросоюз: 33 года партнерства и доверия

По словам Анниты Хиппер, Евросоюз является основным инвестором и торговым партнером Казахстана, а Казахстан играет важную роль в обеспечении энергетической и экономической безопасности Европы.

— За последние три десятилетия ЕС и Казахстан выстроили прочное партнерство, основанное на взаимном уважении. Мы разделяем общее понимание важности международного порядка. Наша приверженность Уставу ООН и его принципам является основополагающим элементом нашего партнерства, — говорит она.

Как отмечает представитель Еврокомиссии, одним из ключевых элементов двусторонних отношений является Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС), подписанное в 2015 году и действующее с 2020 года.

— Данное Соглашение закладывает прочную основу для углубления нашего сотрудничества в 29 широких областях, включая экономику, торговлю и инвестиции, а также сотрудничество в области авиации, образования и исследований, гражданского общества и прав человека. Соглашение также способствует регулярным политическим консультациям и обменам, позволяя обеим сторонам совместно решать глобальные проблемы и вопросы региональной безопасности, одновременно укрепляя взаимопонимание, — поясняет она.

Частые встречи на высоком уровне, примером которых является недавний визит председателя Европейского совета Антонио Кошты в Астану 4 декабря 2025 года, дают политический импульс для дальнейшего укрепления отношений и изучения новых областей сотрудничества, отмечает представтель Еврокомиссии.

— Наше партнерство — это живое и постоянно углубляющееся сотрудничество. Например, контакты между людьми стали важной областью сотрудничества, как благодаря поддержке ЕС образовательных программ, так и благодаря началу переговоров по Соглашению об упрощении визового режима. После его завершения соглашение укрепит связи между нашими народами, — заявила Анитта Хиппер.

В ЕС заявили о приверженности дальнейшему развитию отношений с Казахстаном в различных областях в соответствии со Стратегией ЕС по Центральной Азии от 2019 года.

— Стратегия ЕС по созданию глобального транспортного узла также представляет собой стратегическую возможность для углубления нашего взаимодействия с Центральной Азией, в том числе в четырех ключевых приоритетных областях: транспортная доступность, критически важные сырьевые материалы, цифровизация, а также водные ресурсы, энергетика и климат, — подчеркнула Анитта Хиппер.

Она также высказалась о конституционных реформах в Казахстане, отметив, что Европейский союз приветствует политические процессы, направленные на укрепление демократии в странах-партнерах.

— Важно, чтобы такие процессы в Казахстане способствовали расширению индивидуальных свобод, участию граждан, улучшению управления и укреплению демократических институтов. Несколько лет назад Казахстан начал важный процесс политических реформ. ЕС готов поддержать процесс реформ в Казахстане, если страна об этом попросит. ЕС также продолжит участвовать в этих важных реформах в рамках регулярных политических консультаций, в том числе по правам человека и верховенству права, — подытожила представитель Еврокомиссии.

Ранее сообщалось, что Европарламент приветствует десятую годовщину Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве РК-ЕС.