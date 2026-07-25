Казахстан экспортирует масложировую продукцию более чем в 20 стран мира

В Актау в рамках I заседания Совета глав регионов между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан прошла панельная сессия, посвященная развитию торговли и экспортной кооперации, передает Kazinform со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.

В работе форума принял участие вице-министр сельского хозяйства РК Ермек Кенжеханулы.

В ходе сессии Национальная Ассоциация переработчиков масличных культур выступила с докладом на тему «Масложировая отрасль Казахстана: планы и перспективы», в котором был отмечен устойчивый рост поставок казахстанской масложировой продукции в Республику Узбекистан на протяжении последних пяти сезонов.

Было отмечено, что текущие мощности переработки масличных в Казахстане превышают 5,2 млн тонн в год, из них 4,4 млн тонн – мощности переработки подсолнечника, что в целом на 700 тыс. тонн больше показателей перерабатывающих мощностей Узбекистана. А к 2028 году за счет ввода новых заводов мощности РК достигнут 8 млн тонн в год.

За 9 месяцев сезона 2025/26 получена рекордная экспортная валютная выручка за растительные масла и шрот/жмых в размере 944 млн долларов США, что на 54% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам всего сезона ожидается показатель свыше 1,15 млрд долларов США.

Эксперты подчеркивают, что Казахстан второй год подряд лидирует по поставкам растительных масел в Узбекистан. Доля рынка в 2025 году превысила 90%, а за 9 месяцев 2025/26 МГ экспорт масел и шрота в Узбекистан вырос на 31% – до 553 тыс. тонн. Кроме того, РК полностью покрывает потребности стран Центральной Азии по подсолнечному шроту.

В целом Казахстан занимает 6-е место в мире по экспорту подсолнечного масла и в перспективе планирует войти в ТОП-3 мировых экспортеров и довести экспортную выручку отрасли до 2 млрд долларов США. Уже сегодня казахстанская масложировая продукция поставляется более чем в 20 стран мира и является региональным лидером в поставке масел и шрота/жмыха.

В ходе форума также состоялись двусторонние встречи в формате B2B между представителями бизнеса Казахстана и Узбекистана, по итогам которых были подписаны коммерческие соглашения. Одним из крупнейших стало соглашение между маслозаводом Qazaq-Astyq Group, входящим в состав Национальной Ассоциации переработчиков масличных культур, и узбекской компанией Fayz Oil Imports на поставку растительного масла на сумму 71,5 млн долларов США. Общая стоимость коммерческих соглашений, подписанных в рамках форума, составила 174,8 млн долларов США.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Узбекистан подписали коммерческие документы на сумму свыше 80 млрд теңге.