Казахстан экспортировал 9 млн тонн зерна нового урожая
Согласно данным АО «НК «Қазақстан темір жолы», с сентября 2024 года по июнь 2025 года объем экспорта зерна нового урожая составил 9 млн тонн, что на 60% больше, чем за аналогичный период 2023–2024 годов. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РК.
Значительное увеличение объемов экспорта свидетельствует о высоком спросе на казахстанское зерно на внешних рынках, а также подтверждает эффективность принимаемых мер по расширению географии поставок и модернизации логистической инфраструктуры.
Основными направлениями экспорта традиционно остаются страны Центральной Азии и ближнего зарубежья:
Узбекистан — 3,3 млн тонн (+32%),
Таджикистан — 1,2 млн тонн (+45%),
Афганистан — 309 тыс. тонн (+46%),
Кыргызстан — 233 тыс. тонн (+94%),
Иран — 974 тыс. тонн (рост в 17,5 раза),
Азербайджан — 707 тыс. тонн (рост в 116 раз).
Рост объемов поставок в Иран и Азербайджан обусловлен как расширением торгово-экономических связей, так и развитием транспортной инфраструктуры, в том числе международных коридоров.
Ранее сообщалось, что Казахстан увеличит поставки зерна на таджикский рынок.