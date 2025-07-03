Казахстан экспортировал 9 млн тонн зерна нового урожая

Значительное увеличение объемов экспорта свидетельствует о высоком спросе на казахстанское зерно на внешних рынках, а также подтверждает эффективность принимаемых мер по расширению географии поставок и модернизации логистической инфраструктуры.

Основными направлениями экспорта традиционно остаются страны Центральной Азии и ближнего зарубежья:

Узбекистан — 3,3 млн тонн (+32%),

Таджикистан — 1,2 млн тонн (+45%),

Афганистан — 309 тыс. тонн (+46%),

Кыргызстан — 233 тыс. тонн (+94%),

Иран — 974 тыс. тонн (рост в 17,5 раза),

Азербайджан — 707 тыс. тонн (рост в 116 раз).

Рост объемов поставок в Иран и Азербайджан обусловлен как расширением торгово-экономических связей, так и развитием транспортной инфраструктуры, в том числе международных коридоров.

Ранее сообщалось, что Казахстан увеличит поставки зерна на таджикский рынок.