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    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:14, 02 Июль 2025 | GMT +5

    Казахстан экспортировал 9 млн тонн зерна нового урожая

    Согласно данным АО «НК «Қазақстан темір жолы», с сентября 2024 года по июнь 2025 года объем экспорта зерна нового урожая составил 9 млн тонн, что на 60% больше, чем за аналогичный период 2023–2024 годов. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РК.

    Из Казахстана экспортировано 8,7 млн тонн зерна нового урожая
    Фото: МСХ

    Значительное увеличение объемов экспорта свидетельствует о высоком спросе на казахстанское зерно на внешних рынках, а также подтверждает эффективность принимаемых мер по расширению географии поставок и модернизации логистической инфраструктуры.

    Основными направлениями экспорта традиционно остаются страны Центральной Азии и ближнего зарубежья:

    Узбекистан — 3,3 млн тонн (+32%),
    Таджикистан — 1,2 млн тонн (+45%),
    Афганистан — 309 тыс. тонн (+46%),
    Кыргызстан — 233 тыс. тонн (+94%),
    Иран — 974 тыс. тонн (рост в 17,5 раза),
    Азербайджан — 707 тыс. тонн (рост в 116 раз).

    Рост объемов поставок в Иран и Азербайджан обусловлен как расширением торгово-экономических связей, так и развитием транспортной инфраструктуры, в том числе международных коридоров.

    Ранее сообщалось, что Казахстан увеличит поставки зерна на таджикский рынок.

    Теги:
    Сельское хозяйство Минсельхоз Экономика
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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