Казахстан увеличит поставки зерна на таджикский рынок

Стороны обсудили перспективы наращивания поставок казахстанского зерна в Таджикистан на взаимовыгодных условиях, вопросы обмена информацией по зерновому рынку, пути дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества в аграрной сфере.

Главной темой переговоров стал вопрос увеличения объемов экспорта зерна из Казахстана в Таджикистан.

Таджикистан традиционно является одним из ключевых рынков сбыта казахстанской зерновой продукции. В среднем ежегодно в страну поставляется около 1 млн тонн зерна.

По данным АО «НК «Қазақстан темір жолы», по итогам 2024 года объем экспорта зерна в Таджикистан составил 1,3 млн тонн, что на 20% выше показателя 2023 года. В период с сентября 2024 года по июнь 2025 года с нового урожая было экспортировано 1,2 млн тонн зерна, что в полтора раза превышает объем аналогичного периода прошлого года (823 тысячи тонн).

Айдарбек Сапаров подтвердил готовность оказать всестороннее содействие в вопросах расширения экспорта и отметил заинтересованность Казахстана в укреплении партнерства с Таджикистаном в сфере агропромышленного комплекса.

Ранее в Минсельхозе сообщили, что запасов пшеницы в Казахстане достаточно.