РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:18, 26 Июнь 2025 | GMT +5

    Казахстан увеличит поставки зерна на таджикский рынок

    Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Таджикистан в Казахстане Хайрулло Ибодзода, а также с представителями таджикского аграрного бизнеса, передает агентство Kazinform.

    Китай будет сокращать импорт зерновых
    Фото: freepik

    Стороны обсудили перспективы наращивания поставок казахстанского зерна в Таджикистан на взаимовыгодных условиях, вопросы обмена информацией по зерновому рынку, пути дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества в аграрной сфере.

    Главной темой переговоров стал вопрос увеличения объемов экспорта зерна из Казахстана в Таджикистан.

    Таджикистан традиционно является одним из ключевых рынков сбыта казахстанской зерновой продукции. В среднем ежегодно в страну поставляется около 1 млн тонн зерна.

    По данным АО «НК «Қазақстан темір жолы», по итогам 2024 года объем экспорта зерна в Таджикистан составил 1,3 млн тонн, что на 20% выше показателя 2023 года. В период с сентября 2024 года по июнь 2025 года с нового урожая было экспортировано 1,2 млн тонн зерна, что в полтора раза превышает объем аналогичного периода прошлого года (823 тысячи тонн).

    Айдарбек Сапаров подтвердил готовность оказать всестороннее содействие в вопросах расширения экспорта и отметил заинтересованность Казахстана в укреплении партнерства с Таджикистаном в сфере агропромышленного комплекса.

    Ранее в Минсельхозе сообщили, что запасов пшеницы в Казахстане достаточно.

    Теги:
    Аграрии Минсельхоз Зерно Таджикистан
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
    Сейчас читают