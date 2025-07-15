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    10:08, 15 Июль 2025 | GMT +5

    Казахстан экспортировал 39,6 млн тонн нефти за полгода

    За первое полугодие Казахстан произвел 49,9 млн тонн нефти и экспортировал 39,6 млн тонн. Об этом сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    порт Актау нефть
    Фото: пресс-служба АО НК «КазМунайГаз»

    – Объем добычи нефти за отчетный период составил 49,9 млн тонн, что составляет 111,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам года ожидается добыча 96,2 млн тонн нефти, – сказал он.

    По его словам, за первое полугодие Казахстан экспортировал 39,6 млн тонн нефти, что на 11,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    — По итогам года планируется экспортировать 70,5 млн тонн нефти, — отметил министр энергетики.

    Ранее сообщалось, что Казахстан и Азербайджан займут центральное место в поставках нефти в Европу. В начале июля восемь стран ОПЕК+, в число которых входить и Казахсстан, договорились увеличить объем добычи нефти в августе на 548 тысяч баррелей в сутки. 

    Теги:
    Казахстан Минэнерго РК Экспорт Энергетика Нефть
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
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