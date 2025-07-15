Казахстан экспортировал 39,6 млн тонн нефти за полгода

– Объем добычи нефти за отчетный период составил 49,9 млн тонн, что составляет 111,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам года ожидается добыча 96,2 млн тонн нефти, – сказал он.

По его словам, за первое полугодие Казахстан экспортировал 39,6 млн тонн нефти, что на 11,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

— По итогам года планируется экспортировать 70,5 млн тонн нефти, — отметил министр энергетики.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Азербайджан займут центральное место в поставках нефти в Европу. В начале июля восемь стран ОПЕК+, в число которых входить и Казахсстан, договорились увеличить объем добычи нефти в августе на 548 тысяч баррелей в сутки.