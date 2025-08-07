Казахстан экспортировал 1,8 млн тонн ячменя

Как сообщает пресс-служба ведомства, росту экспортных отгрузок способствовали высокий урожай в 3,84 млн тонн ячменя, повышенный спрос на казахстанское зерно со стороны Ирана и Китая, конкурентоспособная цена казахстанского зерна.

- В Иран было экспортировано 1,064 млн тонн (рост почти в 30 раз по сравнению с прошлым сезоном), Китай — 414,4 тыс. тонн, Узбекистан — 125,2 тыс. тонн. Повышенный экспортный спрос положительно повлиял на уровень цен на внутреннем рынке. Если в сентябре 2024 года стоимость тонны ячменя составляла 50-52 тыс. тенге за тонну, то к началу августа 2025 года она зафиксировалась на отметке 85-87 тыс. тенге за тонну, - сообщили в Минсельхозе.

Отмечается, что объем экспортных поставок казахстанского ячменя в 2024-2025 маркетинговом году прогнозируется на уровне 1,9 млн тонн. Внутренний рынок при этом остается стабильным — АО «НК «Продкорпорация» обеспечивает баланс за счет стратегических запасов: 500 тыс. тонн пшеницы, 200 тыс. тонн зерна в фуражном фонде (пшеница и ячмень).

Ранее сообщалось, что Казахстан увеличит экспорт продукции в 3,5 раза к 2030 году.

