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Казахстан договорился о дополнительных поставках нефти в Германию

Автор:  
Серик Сабеков
20 Июня 2023, 14:50
Казахстан договорился о дополнительных поставках нефти в Германию Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан поставками сырой нефти внес существенный вклад в обеспечение энергоснабжения ФРГ. Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе совместного заявления прессе по итогам переговоров с Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Акорде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В последнее время Казахстан поставками сырой нефти внес существенный вклад в обеспечение энергоснабжения Федеративной Республики. Особенно приветствуется, что планируются поставки дополнительного объема казахстанской нефти. Это обеспечит будущее расположенной там нефтеперерабатывающей промышленности, а также снабжение топливом Восточной Германии», - сказал Франк-Вальтер Штайнмайер.

Он также выразил благодарность казахстанской стороне за дополнительные поставки нефти.

«Это очень хорошая новость для энергетического сектора и мы очень рады, что было заключено соглашение о дополнительных поставках. Я сердечно благодарю казахстанскую сторону за это», - добавил Франк-Вальтер Штайнмайер.

Ранее сообщалось, что Казахстан является одним из четырех основных государств, обеспечивающих Германию нефтью.


Внешняя политика Казахстана   Германия   Нефть   Сотрудничество  
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