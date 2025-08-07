РУ
    Казахстан делает ставку на развитие Афганистана через хаб ООН — эксперт

    Региональный хаб ООН по Целям устойчивого развития, который откроется в Алматы, может стать основой долгосрочной стратегии помощи Афганистану. Об этом заявил спецпредставитель Президента Казахстана по Афганистану Еркин Тукумов в программе «Большая дипломатия», которая выйдет на телеканале Jibek Joly в эту пятницу, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Еркин Тукумов
    Фото: кадр из видео

    По его словам, Афганистан нуждается не в изоляции, а в системной международной поддержке, особенно в сфере подготовки квалифицированных кадров — в медицине, образовании, инженерии, сельском хозяйстве.

    — Считаю, что открытие в нашем регионе регионального хаба ООН по Целям устойчивого развития — это очень серьёзный шаг со стороны ООН, а также со стороны Казахстана, который поддержал проект на инфраструктурном и логистическом уровне. Такой хаб может стать значимым вкладом международного сообщества в создание эффективной модели реализации Целей устойчивого развития в регионе. Ведь не секрет, что страны Центральной Азии сталкиваются с острыми проблемами — это и климатические вызовы, и бедность, которые до конца так и не решены, — подчеркнул Е. Тукумов.

    Он отметил, что Казахстан сохраняет рабочие связи с нынешними властями Афганистана, несмотря на отсутствие официального признания.

    — Считаю, что неправильно рассматривать Афганистан исключительно с точки зрения угроз или опасности. Необходимо подходить к ситуации шире — с позиции и безопасности, и развития. Нельзя воспринимать страну как чёрно-белую зону, полностью ассоциируя её с рисками и изолируя от взаимодействия. Такой подход неэффективен, — отметил спикер.

    Полную версию смотрите в программе «Большая дипломатия» на телеканале Jibek Joly. 

    Ранее мы рассказывали, какие задачи будет решать Региональный центр ООН в Алматы.

