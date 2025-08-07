Казахстан делает ставку на развитие Афганистана через хаб ООН — эксперт

По его словам, Афганистан нуждается не в изоляции, а в системной международной поддержке, особенно в сфере подготовки квалифицированных кадров — в медицине, образовании, инженерии, сельском хозяйстве.

— Считаю, что открытие в нашем регионе регионального хаба ООН по Целям устойчивого развития — это очень серьёзный шаг со стороны ООН, а также со стороны Казахстана, который поддержал проект на инфраструктурном и логистическом уровне. Такой хаб может стать значимым вкладом международного сообщества в создание эффективной модели реализации Целей устойчивого развития в регионе. Ведь не секрет, что страны Центральной Азии сталкиваются с острыми проблемами — это и климатические вызовы, и бедность, которые до конца так и не решены, — подчеркнул Е. Тукумов.

Он отметил, что Казахстан сохраняет рабочие связи с нынешними властями Афганистана, несмотря на отсутствие официального признания.

— Считаю, что неправильно рассматривать Афганистан исключительно с точки зрения угроз или опасности. Необходимо подходить к ситуации шире — с позиции и безопасности, и развития. Нельзя воспринимать страну как чёрно-белую зону, полностью ассоциируя её с рисками и изолируя от взаимодействия. Такой подход неэффективен, — отметил спикер.

