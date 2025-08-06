Первый в своем роде: какие задачи будет решать Региональный центр ООН в Алматы

Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что это событие является важным и мощным сигналом для всей международной общественности о значимости Центральной Азии. Он добавил, что подписанное Соглашение официально закрепляет создание Центра.

В свою очередь Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что открытие данного Центра означает начало новой главы для региона на пути к достижению Целей устойчивого развития.

Что представляет собой Региональный центр ООН?

- Это не самостоятельное учреждение или фонд. Структурно он является частью Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, - заявили в пресс-службе Организации в Казахстане, отметив, что Центр будет работать в тесном сотрудничестве с Группой ООН по устойчивому развитию, постоянными координаторами и профильными агентствами региона.

Сообщается, что данный центр – это новая структура. Она была учреждена Генеральной Ассамблеей ООН и оформлена Соглашением между ООН и Правительством Казахстана.

Первый в своем роде

В структуре ООН есть региональные и субрегиональные центры, которые выполняют программные функции. При этом каждый создан для своей цели и со своей спецификой.

К тому же существуют специализированные центры, такие как Региональный центр по превентивной дипломатии в Ашхабаде, Центр по устойчивому развитию в Инчхоне, а также Региональный центр ООН по вопросам мира и разоружения для Азиатско-Тихоокеанского региона (UNRCPD).

- Наш Центр — первый в своём роде, ориентированный исключительно на продвижение Целей устойчивого развития (ЦУР) в странах Центральной Азии и в Афганистане, что придаёт ему уникальную значимость, - сообщает пресс-служба ООН в Казахстане.

Какие задачи будут стоять перед Центром?

Основной задачей станет поддержка стран региона ЦА в достижении ЦУР, адаптируя глобальную повестку под региональный контекст. Это будет касаться трёх ключевых направлений: устойчивого экономического роста, социальной справедливости и защиты окружающей среды.

Центр будет разрабатывать региональные программы и проекты, координировать усилия ООН на местах, поддерживать партнёрство с государственными структурами, финансовыми институтами, частным сектором и НПО. Особое внимание будет уделено реализации Программы действий для стран, не имеющих выхода к морю (2024–2034), а также оказанию содействия Афганистану.

Центр станет платформой для регионального диалога и проектов, обмена опытом, а также продвижения решений для ускорения ЦУР в Центральной Азии.

- Мы ожидаем, что в рамках реализации Пакта во имя будущего, принятого в 2024 году, он будет также способствовать цифровой трансформации, молодёжной вовлечённости и укреплению устойчивого мира, - добавили в ООН.

Какие шаги остаются?

Сейчас подписано соглашение о том, что Казахстан принимает Центр в Алматы.

- Алматы — город с историей, стойкостью и видением. А Казахстан — идеальный и щедрый хозяин. Эта страна давно служит мостом между Востоком и Западом, между традицией и инновациями. Именно поэтому Центр будет базироваться здесь — в месте, где региональное сотрудничество может превратиться в глобальное воздействие, - заявил Антониу Гутерриш.

Однако впереди еще остаются другие шаги, которые включают: